Qué dijo Carlos Melconian sobre el armado económico de Javier Milei y la posible designación de Luis Caputo

Carlos Melconian se refirió a las modificaciones para el armado del Gabinete de Javier Milei y opinó sobre el inminente anuncio de Luis Caputo como ministro de Economía. El economista remarcó que los idas y vueltas para armar los diferentes ministerios responden a "un desorden en el armado” dentro del equipo del presidente electo. En ese sentido, le recomendó que no priorice "los nombres" sino “el plan, el programa y el equipo”

Acto seguido, hizo alusión a Caputo: "Me gustaría que tenga un equipo, un diagnóstico y un programa. Que no se repitan los errores ocurridos en el pasado de ir a tercerizar a distintas consultoras, algunas internacionales, lo que yo llamo equilibrio parcial".

En esa línea, Melconian añadió: "No se le puede pedir a uno que me haga una reforma de esto, a otro que me haga una reforma de lo otro, apurar todo, asumir, juntar todo en una coctelera y que nadie sepa quién conduce”.

No obstante, el extitular del Banco Nación evitó profundizar en críticas hacia el futuro jefe de Hacienda y le deseó "mucha suerte" en el cargo. "No me hagas hablar más de Caputo y de desorden, porque podría agregarte más cosas que muestran el desorden y la irrespetuosidad", disparó.

Otro error que podría cometer Milei, según el exreferente de Fundación Mediterránea, sería involucrarse estrictamente en la problemática económica del país.

“Las personas que han intervenido mucho en economía no tuvieron resultados adecuados. Milei es el primer economista presidente, no tiene porqué ser ministro de Economía. El éxito no necesariamente va de la mano de la cartera económica. Si el presidente se dedicara estrictamente a la economía, no le quedaría tiempo para nada más”, cerró.