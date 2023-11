La crisis, la herencia y el equipo: cómo gobernará Alfredo Cornejo con Milei como presidente

El gobernador electo Alfredo Cornejo mira con algo de sorpresa que las estimaciones sobre las dificultades que podría tener Javier Milei para armar su gobierno son más agudas de lo previsto. El presidente electo es más una "energía" que un proyecto político y tendrá en sus manos gran parte del futuro de las provincias también. Por eso inquieta y obliga a recalcular. Hasta ahora lo único que Milei ratificó es que habrá un ajuste duro y las provincias lo sentirán. Mendoza tiene una ventaja comparativa en ese contexto, pues ya viene de un ajuste desde la Nación por la merma de transferencias discrecionales y la "austeridad" que tuvo Rodolfo Suarez en la ejecución de obras. Igual, si hay un parate espasmódico el impacto será importante porque podrían quedar frenadas algunas obras muy visible y otras imprescindibles.

El discurso del ajuste no le cae mal al gobernador electo. Su estrategia en 2015 fue similar a la del presidente electo, incluso él tensó más la cuerda. Fue la era del "hiperrealismo", cuando hizo un balance de la herencia recibida y bajó la vara, la autoestima de los mendocinos. En su nuevo mandato no podrá transferir esa carga a quien lo precedió porque se trata de Rodolfo Suarez, un aliado político. Ganas no le faltan, pues hay áreas del Gobierno donde el desacuerdo es profundo.

El desconcierto nacional genera en Cornejo una adrenalina especial, más allá de las preocupaciones. La idea de "influir" en las decisiones de gobierno, tal como comunicaron los gobernadores de Juntos por el Cambio, crece. En la línea divisoria entre opositores y aliados, el mendocino y sus pares se acercaron más al sector que busca amigarse con el presidente electo; rol en el que ya tiene más protagonismo el Pro.

Las prioridades de Cornejo

Cornejo tendrá un gabinete con facultades y funciones concentradas. La idea del gobernador electo es reenfocar algunas áreas y concentrar decisiones en la primera línea según las temáticas. Por eso habrá un "superministerio" para abordar el área social que incluiría vivienda para retomar el enfoque del IPV hacia quienes más necesitan. Incluso el área ambiental podría recaer allí. Lo más novedoso de ese plan es que Desarrollo Social y Educación estarán juntos porque Cornejo considera necesario "blanquear" que es la Escuela la que termina haciéndose cargo de gran parte de las demandas de la niñez y la adolescencia. El hombre elegido para estar allí es Tadeo García Zalazar, aunque hay una sola duda: la intención es que el actual intendente tenga un espacio para construir políticamente hacia el futuro inmediato. Es decir para ubicarse como posible sucesor. La reelección de Cornejo le hizo daño a sus aspiraciones política y alejarse de la gestión propia le quita protagonismo frente a competidores directos, como Ulpiano Suarez. Para el nuevo gobierno la gestión en educación será clave; o al menos eso dicen.

El otro tema que se volverá a ser obsesión del gobernador electo es seguridad y justicia. Ambas áreas podrían estar fusionadas en un ministerio. Si no ocurre, sí habrá al menos una hermandad funcional grande, pues entre los primeros anuncios que hará será la modificación de los códigos para endurecer penas por faltas y delitos menores. El shock que busca Cornejo es que haya un cambio para eliminar la "sensación de impunidad" con los robos, en particular con los que se implican una especie de "sustitución de faltantes": robo de cubiertas, celulares, autopartes y, en un plano más delicado, de dinero en efectivo por la cantidad de billetes que circulan en el mercado negro.

La "triada" sobre la que volverá a intentar influir incluye al Ministerio de Seguridad, al Ministerio Público Fiscal y también a la Suprema Corte, aunque con una posibilidad de permeabilidad menor por la colegiatura con la que se gestionará ese tribunal. Vale recordar que desde diciembre el máximo tribunal abandona por completo las salas y todas las causas se sortean. Los casos penales, con los que se puede marcar alguna línea jurisdiccional, tendrán responsables alternados y el poder de decisión de Omar Palermo y José Valerio, los dos penalistas, se diluirá. La disputa de poder en la Corte merece un capítulo aparte, pues aunque la supuesta mayoría filo radical se mantiene en número, las relaciones han cambiado. El lunes habrá novedades, pues deberá elegirse presidente. La otra duda es si en el MPF mantendrá la confianza hacia Gullé o habrá un cambio dramático, como ocurrió cuando Cornejo asumió la primera vez.

En el área de obras el Gobernador electo podría lucirse con la cantidad de recursos "ahorrados". El contexto conspira por las dificultades macroeconómicas y la posibilidad cierta de que el Estado nacional se retire. Aún con recursos propios, nunca alcanzaría para abarcar la porción que la Nación suele poner en las obras. Mendoza tiene más de 100 mil millones de pesos invertidos en plazos fijos y otras herramientas financieras, pero además contará con 1000 millones de dólares que podrían liberarse para cualquier uso. Javier Milei debería habilitar a la Provincia para que ese dinero, proveniente de la compensación por los perjuicios de la promoción industrial, se destrabe. Cornejo no tiene llegada al presidente electo, pero sí podría haber gestiones con Guillermo Francos o, curiosidades del destino, Mauricio Macri. Macri y Cornejo firmaron el compromiso para hacer tangible ese pago y ahora ambos podrían volver a gestionar en conjunto que la provincia finalmente los pueda usar.

Pero más allá de las obras, también ponen foco puesto en la gestión de los recursos naturales no renovables. En el caso del petróleo, por los recursos que genera y en la minería para saber si a futuro puede ser una industria relevante o no. La enorme dependencia de YPF pone un signo de interrogación porque en exploración y explotación petrolera Mendoza necesita respaldo político para que haya inversiones, pues por competitividad, pierde. La duda es si se mantendrá la mega estructura de "empresas" que construyó Rodolfo Suarez a través de EMESA y sus ramificaciones, como Impulsa Mendoza y la propia IMPSA. Ese grupo tiene a cargo, por un lado, la reactivación de la minería (con anabólicos estatales). Y por el otro la proyección de grandes obras, como El Baqueano (que podría caerse e breve).

Herencias

Será la primera vez que haya un tercer traspaso de mando consecutivo hacia un gobernador radical. Y es un caso particular, pues será con un gobernador que ya ejerció el cargo. Cornejo recibirá bastante más que un bastón de mando, pues Rodolfo Suarez dejó algunas bases que pueden condicionar su propia gestión. Tanto por la gestión propiamente dicha como por el juego de relaciones. Suarez, por ejemplo, firmó concesiones y extensiones de vínculos con el Estado que obligarán a vincularse de otra manera el gobernador electo.

Es lo que ocurrió con la prórroga de la concesión de EDEMSA, que fue cuestionada en la justicia, pero también con Potrerillos, la Terminal las salas de juego y la intervención en el mercado inmobiliario. En el último año de gestión el Gobernador le dio luz verde a tres proyectos diversos vinculados con el mismo grupo empresario. Además de la extensión de la concesión de la principal distribuidora eléctrica, también busca aprobar ambientalmente la "ciudad" que se planifica en el pedemonte, aún con informes negativos del propio gobierno. Un par de meses antes, se firmó la concesión para la mina Potasio Río Colorado.

Otra herencia fue el reimpulso de la industrial del juego, tanto físico como virtual. Cornejo había cerrado casinos, Suarez los potenció, con una capilaridad inédita en la comunidad: como ocurre en Buenos Aires, en las escuelas se generó una profunda preocupación por las apuestas que hacen los estudiantes desde su celular y desde las aulas.

El legado del que Suarez está orgulloso es el "equilibrio de las cuentas" y los voluminosos ahorros en pesos que tiene invertidos en el negocio financiero. "Cornejo va a poder ser el gobernador que más obra haga"; dijo el día de las elecciones.

Lecciones

Jóvenes desencantados, con trabajos precarios o cuentapropistas, que no saben de vacaciones pagas, de estabilidad o proyección de futuro y que ven como "casta" a esos privilegiados. Adultos frustrados por el engaño de gobiernos que tuvieron en sus manos la obligación de que con la democracia se cure, se coma y se eduque. Juntos son, groso modo y con un análisis muy arbitrario, el modelo de elector del nuevo Presidente. La elección de Javier Milei le dejó a la "casta política" varias enseñanzas, incluso alguna de ellas sociológicas. La primera es que se hizo tangible el enorme quiebre entre lo que los político creen que pasa y lo que ocurre. Los candidatos le hablan a un ciudadano tipo que ya no existe y perdieron la capacidad de empatizar. Entonces, ganó quien sí supo congeniar con la sensación de bronca y hartazgo, lejos de la esperanza.

La otra enseñanza que tienen en sus manos los dirigentes tradicionales es que con esa energía no alcanza y el Estado necesita mucho más "casta" de lo que se cree. Por eso el armado del gobierno del presidente electo inquieta por el nivel de improvisación. No tiene equipo propio para armar un gabinete, y mucho menos para cubrir la decena de miles de cargos que son necesarios en todo el país para que el Estado funcione. En ese contexto, el gobierno de Milei es cada vez más amorfo e impredecible.