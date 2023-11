Denunciaron al sindicalista Pablo Biró tras su advertencia a Javier Milei por Aerolíneas

Tras los polémicos dichos del sindicalista Pablo Biró sobre la postura que tomarán los sindicatos en caso de que Javier Milei avance en la privatización de Aerolíneas Argentinas, el fiscal Carlos Stornelli lo denunció penalmente por "conductas incitadoras de la violencia colectiva en contra de las instituciones y por apología del delito".

En el escrito presentado, el fiscal sostiene que las declaraciones del titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas "habrían tenido por fin infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes".

"Si se quiere cargar Aerolíneas, nos va a tener que matar", había advertido Biró el miércoles ante la idea del presidente electo, para horas más tarde dar marcha atrás con sus palabras.

De acuerdo con la Fiscalía, "el accionar (de Biró) ha excedido el marco de una mera opinión o protesta alcanzados por la libertad de expresión y el derecho de peticionar ante las autoridades", y por ser el dirigente gremial una persona destacada sus dichos "podrían llegar a importar (...) literalmente un llamamiento o convocatoria a terceros a alterar la tranquilidad y el orden público".

Asimismo, Stornelli solicitó un conjunto de medidas, incluyendo la toma de declaración indagatoria a Biró. Cabe señalar que la reacción del gremialista aeronáutico fue sobre la iniciativa de Milei para que la compañía quede “en manos de los trabajadores” y apoyado en un mercado aerocomercial bajo una política de "cielos abiertos".

Biró se terminó arrepintiendo de sus dichos en otra entrevista y reconoció que su frase fue "muy poco feliz". "El 55% de la población votó pidiendo un cambio y no puede alguien que todavía no asumió tener los caballos encima si todavía no dijo qué piensa hacer. Yo quería transmitir prudencia y me equivoqué", justificó.