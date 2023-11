Cómo es el polémico modelo de obras chileno que Javier Milei propuso imitar

Luego de ganar el balotaje el pasado domingo, Javier Milei continúa realizando nuevos anuncios de cara a su próxima gestión. Entre otras cosas, el libertario propuso eliminar las obras públicas, impulsando la propuesta de obra privada “a la chilena”. El presidente electo advirtió que "nosotros no tenemos plata, con lo cual esas obras pueden ser entregadas al sector privado. Que los intendentes busquen la manera de financiarlo".

A raíz de esto, algunos gobernadores del país mostraron preocupación y disconformidad ante la declaración de Milei. Las provincias de Argentina tienen gran variedad de obras financiadas por el Estado nacional que se encuentran paralizadas o ralentizadas, ahora además deberán aguardar en la incertidumbre por lo que pueda suceder.

Carlos Cruz, exministro de obras públicas de Chile durante el Gobierno de Ricardo Lagos, dialogó con MDZ Radio 105.5 FM y explicó cómo es el modelo de obras chileno al cuál se refiere Javier Milei: "No tengo claro a qué se refiere el presidente Milei, pero me imagino que tiene que ver con la búsqueda de llevar adelante proyectos de infraestructura en asociación entre el sector público y el sector privado. Todo esto teniendo claro que las obras de infraestructura, en general, son obras en las cuales el Estado esta directamente involucrado porque es el que conoce el contexto del país y, por lo tanto, puede promover y proponer las obras que corresponden para asegurar su desarrollo".

"Hoy en día hay un nuevo impulso a las obras de infraestructura llevadas adelante a través del financiamiento privado. Creo que es muy importante lo que se viene por delante en Chile. Estamos proyectando inversiones cerca de 15 mil millones de dólares para los próximos cuatro años, lo cual yo creo que es una muy buena señal de la búsqueda de soportar nuestro desarrollo a través de los mecanismos que existen disponibles, entre otros, el asociarse con el sector privado para que esto sea posible", agregó detallando el contexto actual del vecino país.

Javier Milei continúa realizando propuestas para aplicar en su gestión.

Además, aseguró que "creo que en la infraestructura pública, la presencia del Estado es irrenunciable, no puede no estar presente. Lo que puede hacer Javier Milei es buscar formas a través de las cuales esas obras se financien, mantengan y operen a través del sector privado, definiendo caso a caso contratos que se adecuen a las características de los proyectos que se quieren impulsar. Hay infraestructuras que pueden ser financiadas por los propios beneficiarios a través de un mecanismo de tarifas, y eso durante un periodo largo permitirá a quien invierte, mantiene y opera recuperar esos recursos".

"Hay proyectos en los cuales no es posible que eso suceda porque no se puede transferir al usuario el beneficio directo, por ejemplo un hospital, es difícil transferirle a quienes se benefician de contacto de un hospital público el pago de la infraestructura por el lugar. Pero sí el Estado puede diferir ese pago en el tiempo y pagarlo de acuerdo a la calidad del servicio que quien presta el servicio hospitalario provee. Por lo tanto, hay mecanismos a través de los cuales esto se puede ir regulando, pero claramente caso a caso, y por lo tanto pienso que ahí hay un trabajo que es bien intenso y de mucho rigor para efectos de poderle asegurar al privado el retorno de su inversión y asegurarle al Estado la proveeduría del servicio", sumó el ex ministro de obras públicas.

Qué sucederá con la obra pública en el país.

Respecto a la participación que tiene el sector privado en la obra pública en Chile, comentó: "En promedio, durante los últimos 15 años, el sector privado representa a través de inversiones en infraestructura pública el orden del 20% del total de la infraestructura. Ahora, ahí hay distintas modalidades, porque está desde las concesiones de las obras sanitarias que fue bastante agresiva y transferencia en responsabilidad al sector privado, con un control normativo muy fuerte, de tal manera de que no se obtengan rentas extraordinarias ni se generen abusos de precio, pero que hoy día nos permite poder, por ejemplo, abastecer prácticamente al 100% de la población urbana en Chile con agua potable de buena calidad".

"Por lo tanto, tenemos un avance muy sustantivo en todo lo que tiene que ver con el sistema sanitario en materia de infraestructura urbana. Una cosa distinta es lo que está pasando con la obra pública tradicional, donde la inversión privada es un poco menos relevante, pero en total la inversión privada en el desarrollo de la infraestructura pública anualmente representa aproximadamente el 20% del total de la inversión", concluyó.