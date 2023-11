Para qué es la calle: la postura de Javier Milei y la tensión por su primer piquete

Desde el inicio de su campaña Javier Milei sostuvo que "la calle es para transitar". El lunes, después de conocer el resultado electoral la diputada de izquierda, Myriam Bregman posteó en redes sociales: "A las fuerzas del cielo las enfrentaremos con la fuerza de la movilización en las calles". Hoy más de 30 movimientos sociales y organizaciones de Derechos Humanos se reunirán y marcharán en las primeras manifestaciones contra el Gobierno del libertario. Además, el sábado, en el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres se espera una protesta pacífica feminista que incluirá entre sus consignas "Ni un paso atrás" respecto al aborto legal. Se hierve a fuego lento la primera tensión social del próximo Gobierno que deberá equilibrar el deseo de aplicar orden con shock en una sociedad que naturalizó la protesta con cortes, piquetes y bombos como expresión.

La posición del libertario fue clara desde que lanzó su carrera como político: "Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada" y, para él, los piqueteros son "terroristas", las protestas son "una aberración" y la postura de los políticos que en medio del caos en las calles salen a dar conferencias de prensa le parecen "payasadas". Así describió todo esto a lo largo de distintas entrevistas televisivas y en streaming que dio durante la campaña.

La más reciente fue el martes, a través de YouTube, con el economista Manuel Adorni. Consultado sobre los piquetes y su mirada al respecto, dijo que en caso de que haya manifestaciones, "se aplicará la ley". Y agregó: "No me voy a dejar extorsionar porque si no, no resolvemos más esto".

"No nos vamos a dejar extorsionar por los violentos que, porque tienen un privilegio del Estado, te pueden dinamitar todo porque si cedemos a la extorsión, entonces ya no vamos a ser 130° en el ránking mundial, vamos a ser el peor país del mundo y yo quiero que volvamos a ser el primer país del mundo", afirmó Milei que dijo sentirse "totalmente respaldado por las fuerzas de seguridad" para poder afrontar esto.

El 20 de junio, en el canal de noticias TN, el presidente electo habló en plena campaña para las primarias e insistió en el mismo concepto aunque con más determinación. "Las instituciones de la República se defienden a rajatabla y si hay alguien que está agrediendo a los uniformados es un terrorista directamente. Las leyes se respetan. Hay una cuestión estructural y este propio modelo genera violencia", analizó.

Javier Milei, presidente electo de La Libertad Avanza. Foto: Archivo MDZ.

"El derecho es a transitar y si vos te querés manifestar lo podes hacer porque es un derecho consagrado por la Constitución, pero a tu derecho no lo podés violentar con el tipo que produce, con el tipo que genera", agregó. En ese sentido, por aquel entonces lanzó una fuerte crítica a Horacio Rodríguez Larreta: "¿En los hechos qué hacen? Es el siga-siga. ¿O cuántas veces tenemos que ver los discursos grandilocuentes del jefe de Gobierno de CABA diciendo que no vamos a permitir los piquetes y todas las semanas están los piqueteros cortando. No estoy para esas payasadas ni conferencias de prensa. Eso es del político casta y la gente ya se dio cuenta".

Un año atrás, en una entrevista con Jonathan Viale para LN+, también consideró que los piquetes son "una aberración" y que "podés hacer huelga, reclamos, lo que quieras, pero sin joderle la vida al otro". Con ironía, analizó: "Lo hacés tan bien que nadie puede pasar y nadie va a laburar, ¿me querés decir con qué se pagan los planes sociales? ¿los van a pagar con emisión monetaria y sin contrapartida de producción? Los precios en la estratosfera, todo nafta al fuego. Con el piquete se cumple la Ley, el derecho es para transitar, lo tiene el que produce no el que está viviendo de otros y además lo sabotea".

Hoy, Javier Milei no tendrá ningún tipo de intervención con lo que ocurra en la calle. Todavía no asumió. Desde los manifestantes es una advertencia, un gesto que le marca la cancha al presidente electo. Y que va a continuar la semana próxima con una movilización piquetera general en todo el país. Además, el feminismo avisó: "Si soplan fuerte, levantaremos olas. Ya sabemos ser marea. Ni un paso atrás". En menos de tres semanas, después del 10 de diciembre, la situación será otra y alguien tendrá que ceder o el cemento podría mancharse de sangre.