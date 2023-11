Palabra esperada: qué dijo José Luis Espert sobre el nuevo gobierno de Javier Milei

José Luis Espert se refirió al triunfo de Javier Milei en el balotaje presidencial ante Sergio Massa y confirmó su apoyo al mandatario electo. "Estoy muy feliz porque el pueblo argentino se haya dado una segunda oportunidad de sacarse de encima esta lacra que ha sido el kirchnerismo", expresó.

Además, confesó que le envió un mensaje a su exaliado pero que "no le contestó". Y dejó abierta la puerta para un futuro acercamiento. "Encantado de la vida de tomarme un café con él, cuando Javier quiera, en absoluta disposición para conversar con él. Aunque no conversemos, me va a encontrar en el Congreso", sostuvo.

De todas formas no solo le deseó "toda la suerte" en su nueva gestión, sino que confirmó que votó por él en los comicios del último domingo. "Milei va a estar trabajando para que te den ganas de transitar el purgatorio", añadió.

En diálogo por CNN Radio, el diputado de Juntos por el Cambio resaltó que las ideas de la libertad gobernarán "después de estar afuera de la discusión por décadas".

Haciendo alusión a la delicada situación del país, el legislador hizo un paralelismo para explicar que la recuperación llevará tiempo: "Argentina era un drogadicto adicto al populismo y, para salir, va a tener que pasar por un síndrome de abstinencia".

En otro tramo de la charla, Espert compartió el número que considera que se debería ajustar en el Estado. "Hay 650 mil ocupas en el Estado que le están robando la plata a los contribuyentes", remarcó.

“Hay que ser muy cuidadoso con el ajuste, siempre toca a personas; y sería bueno que los que paguen el ajuste no sean los humanos pobres", concluyó al tiempo de negar un riesgo de hiperinflación en el país: "Si te va mal, tenés un Rodrigazo más que una híper".