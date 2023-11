Karina Milei dio su primera entrevista televisiva: sus principales definiciones

Fue la artífice en las sombras del éxito de Javier Milei para llegar a la presidencia. Apodada como "El Jefe", fue la estratega de campaña del ahora mandatario electo. Y este miércoles, tuvo su primera entrevista.

Se trata de la hermana del nuevo jefe de Estado, Karina Milei, quien habló en un noticiero y dio detalles del vínculo que mantiene con el libertario. "Hay gente que me dice: 'No, pero Javier no tendría que decir tal cosa'. Mirá, realmente Javier es así", contó.

En otro tramo de la charla que mantuvo con Telefé Noticias, compartió el momento en el que decidieron con su hermano competir en las elecciones.

"Cuando se puso con esto, lo hablamos y dijimos `¿Qué hacemos? ¿Nos metemos o no nos metemos?` porque obviamente tenía un montón de cosas en contra", comenzó.

Y completó: "Estamos acá, nos metimos acá, bueno ahora seguiremos con estas reglas y nos tendremos que acostumbrar que esto es normal".

Finalmente, Karina Milei hizo alusión a cómo es la personalidad de su hermano: "Lo que se ve de Javi es que es genuino. Hay gente que me dice: `No, pero Javier no tendría que decir tal cosa` y yo digo mirá, Javier es así".

El presidente electo se refirió en varias entrevistas de los últimos días a que Karina no ocupará un cargo formal en el Gabinete, aunque la visualizó como una de sus asesoras.

"No tiene ningún puesto, es igual que Santiago Caputo. Esta construcción maravillosa es fruto del trabajo de dos genios. Mi hermana y Santiago. Ellos no quieren ningún cargo ni nada por el estilo. Me imagino que serán mis asesores, espero que no se vayan", dijo días atrás.