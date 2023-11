Las principales figuras de Diputados que marcarán el pulso: vínculos estratégicos y roles clave en el Congreso que se viene

El primer día de hábil de Javier Milei como presidente electo vino acompañado por una catarata de nombre que ocuparían cargos clave en la función pública. Uno de ellos tiene que ver con la presidencia de la Cámara de Diputados, un cargo estratégico porque La Libertad Avanza será minoría y deberá negociar cada movimiento con el peronismo. En este escenario hay dos nombres que aparecen en danza: Cristian Ritondo y Florencio Randazzo.

En un contexto multipolar habrá distintos dirigentes que concentrarán el poder de los bloques. El peronismo, ya en el rol de oposición, apuesta a mantenerse unido. La semana que viene habrá una reunión de bloque para definir los pasos a seguir. En estas horas, el titular del bloque Frente de Todos, Germán Martínez, mantiene conversaciones cruzadas con los distintos diputados.

"Hasta ahora nadie planteó la necesidad de romper el espacio de unidad que tenemos", señaló una fuente parlamentaria a MDZ. En ese trabajo también están metidos de lleno la actual titular de la Cámara baja, Cecilia Moreau, que el 10 de diciembre volverá a ser una diputada del llano. Será una de las dirigentas de más confianza de Sergio Massa, que todavía es una incógnita el rol que tendrá en la oposición.

El otro es Máximo Kirchner. Si bien el titular del PJ bonaerense, desde que dejó la conducción del bloque, bajó el perfil público en Diputados, trabaja para mantener un bloque consolidado. Tiene diálogo fluido con la treintena de diputados de La Cámpora, con Martínez, Massa y Moreau. Cualquier decisión que se tome a futuro pasará ineludiblemente por su despacho en el tercer piso, que, como es de esperar, tiene línea directa con Cristina Kirchner.

Germán Martínez está trabajando para mantener unido al bloque. Crédito: Télam

La disputa por la presidencia de la Cámara de Diputados

Hasta ayer, el principal candidato de Javier Milei a quedarse con la conducción de la Cámara baja era Cristian Ritondo (PRO). Esto, según dejaron trascender distintas fuentes parlamentarias, era parte del acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza. Pero Milei en ningún momento lo dijo en público y sólo fue un secreto a voces.

En la primera entrevista radial que dio Milei después de ganar la elección dijo que el excandidato a vicepresidente de Juan Schiaretti, Florencio Randazzo (Identidad Bonaerense), iba integrar su Gobierno. "Es uno de los pocos que enfrentó a Cristina Kirchner", explicó el presidente electo. Pero no dejó definiciones sobre qué rol iba a ocupar.

Cristian Ritondo y Javier Milei, juntos en e búnker libertario. Crédito: X

Este martes los propios voceros de Randazzo dejaron trascender que "es el elegido por Milei para la presidencia de la Cámara". "Es el único que puede ponerse a dialogar con el peronismo, y Milei necesita seguir sumando gente a su espacio que está muy vacío". ¿Y Ritondo? "Es del PRO, y ellos ya están adentro", dijeron cerca de Randazzo.

Al momento, desde La Libertad Avanza aclararon que "no hay nada definido", antes las consultas de MDZ.

La incógnita de Juntos por el Cambio

Todavía no se sabe qué ocurrirá con Juntos por el Cambio como interbloque. Lo más probable es que se rompa, ya que un sector del PRO no sólo acompañó electoralmente a Javier Milei, si no que posiblemente integre el Gobierno libertario, algo que el radicalismo y la Coalición Cívica se resistió desde el primer momento. Monzó junto a Frigerio y Randazzo en Diputados. Crédito: Prensa

Lo cierto es que hacia adentro del PRO también hay divisiones internas. Diputadas como Silvia Lospennato, alineadas con Horacio Rodríguez Larreta, no está entusiasmada con integrar el Gobierno de Milei. Algo distinto ocurre con Hernán Lombardi, que se ilusiona con volver a manejar los medios públicos, para privatizarlos o cerrarlos, o Ritondo, que sueña con la presidencia de la Cámara.

El radicalismo irá a una unificación de los dos bloques que hoy tiene (UCR y Evolución Radical). Las autoridades se definirán juntos con la conducción del partido, que se define en los primeros días de noviembre. Sin el histórico Mario Negri ya en la Cámara baja, es posible que Facundo Manes se quede con la conducción, aunque antes deberá negociar con los 12 diputados de Martín Lousteau, que tienen como referencia a Rodrigo De Loredo y Emiliano Yacobitti.

El bloque de la Coalición Cívica seguirá la orden de Elisa Carrió y retomará "su plena autonomía”, es decir, sin pertenecer a Juntos por el Cambio. Allí estará principalmente Juan López con la conducción de ese espacio.

Emilio Monzó, Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot también tendrán un lugar destacado en el armado de la nueva Cámara de Diputados. Son tres dirigentes que tampoco se alinearon con Javier Milei, y que cuentan con una trayectoria política que les permite tejer acuerdos con distintas fuerzas