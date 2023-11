El testimonio del vecino de Bento que involucra a varios miembros de la banda

Una vez más Diego Aliaga. El despachante de aduana asesinado por Diego Barrera es un eslabón fundamental que aparece mencionado recurrentemente a lo largo que desfilan los testigos en la causa que compromete a Walter Bento. Este miércoles brindó declaración el abogado Daniel Estrella, vecino de Bento, y en su testimonio mencionó a varios de los integrantes de la supuesta asociación ilícita que habría cobrado coimas a cambio de conseguir beneficios procesales. En concreto, sembró sospechas respecto a decisiones de Bento en torno a una causa que tenía como imputado al propio Aliaga.

"Bento era vecino mío de Palmares. Lo conozco también porque soy abogado y estuvimos en la comisión directiva del barrio. A Boiza la conozco del barrio cuando caminaban. A Luciano Ortego lo conozco porque trabajó conmigo dos años en 2010. En mi estudio", remarcó y más tarde mencionó un confuso episodio en el que Ortego intentó beneficiar a Diego Aliaga. Al otro integrante de la supuesta banda que mencionó fue a Jaime Alba.

El abogado Jaime Alba.

A todos ellos los involucró en desarrollo de la causa que inició Diego Aliaga contra AFIP, Aduana y otros organismos por daños y perjuicios. Estrella fue abogado del IDITS en ese expediente, que se desprendió de otra causa penal contra el propio Aliaga.

"A mi me me contrató el Instituto de Desarrollo Industrial, Tecnológico y de Servicios por la denuncia de aliaga (IDITS). Yo al contestar la demanda entendía que la base de la demanda da Aliaga era otro expediente en la causa penal de Aliaga y que Bento había preopinado respecto a la titularidad de la mercadería secuestrada y yo no estaba para nada de acuerdo con eso. Por eso presenté una reserva ante su intervención", manifestó en referencia a su intervención en el año 2018.

Más tarde, en el año 2020 recusó a Bento y la recusación fue rechazada pero llevó a que el propio Bento, para evitar sospechas, diera un paso al costado y se excusara de de actuar.

Según el testigo, Aliaga demandó a Aduana, AFIP y el IDITS por la sustracción de elementos de un camión cargado de electrodomésticos que había quedado retenido por problemas de papeles. El camión se almacenó en un predio administrado por el IDITS y se robaron elementos que motivaron a Aliaga a reclamar por los perjuicios.

Es en ese punto que Estrella toma contacto con la situación pero, al estudiar el caso, encuentra que ese cargamento venía de Miami, había ingresado a Argentina a través de Brasil para llegar luego a Mendoza y enviarlo a Chile. En Chile el cargamento fue enviado de regreso a Mendoza.

"Se arma la causa penal porque era sospechoso como entró acá la mercadería", manifestó y entre las sospechas explicó que fue llamativo cómo se determinó que Aliaga era el propietario de esos materiales. Sobre todo porque habían ingresado al país y llegado a Chile a nombre de una firma, pero que al regresarlos entraron a nombre de Aliaga. Además, destacó que había facturas por 160 mil dólares (aprox) pero el contenido se valuó luego en 1.3 millones de dólares. Para Estrella hubo decisiones controvertidas de Bento como reconocer la propiedad de los bienes a Aliaga y por eso lo recusó.

Pero al mismo tiempo, narró que Luciano Ortego le pidió juntarse para buscar un arreglo extrajudicial. Ortego había trabajado dos años en el estudio de Estrella y le dijo que se juntaran a conversar. "En algún momento vino Luciano a proponer que se arreglara extrajudicialmente el caso. Le dije que no porque era una barbaridad y no lo íbamos a arreglar. Me dijo que me fijara porque había seguro pero la verdad es que el seguro no lo cubría porque esa mercadería no debería estar ahí. Aduana nos obliga a dejarlo ahí porque su depósito estaba abarrotado. El seguro no nos cubría", señaló y aclaró que Ortego no era abogado en la causa y no tenía participación en el expediente. Luciano Ortego y Jaime Alba.

"Vos me dijiste en el café del Liverpool que Aliaga me conocía y me quería hablar conmigo. Te dije que no lo conocía y no quería tener nada que ver con eso", le manifestó Estrella a Aliaga durante la testimonial y supuso que Ortego se acercó por ser amigo de Aliaga para tratar de ayudarlo.

En cuanto a Jaime Alba, Estrella manifestó que era el abogado de Aliaga y aseguró que consiguieron que el cargamento sea sacado del predio que administraba el IDITS para enviarlo a un terreno que -según afirmó Estrella- era de Jaime Alba.

"El cargamento se deposita después en el domicilio del doctor Alba. Cuando se registró el robo en el IDITS bajaron todo, paquete por paquete, y se precintó. Tiempo después Aliaga rompe los precintos y se lleva la mercadería a lo del doctor Alba", manifestó el testigo y aseguró que tiempo después se volvió a abrir y se habían perdido elementos de valor.

"A los dos años de que la mercadería fuera trasladada a lo de Alba piden ver de nuevo el contenido. Esa es la base de la demanda. Estando en poder de Aliaga y en la casa su abogado, el juzgado dispone un acta y van como cinco funcionarios de Aduana, IDITS, etc. Hacen un acta y faltaba muchísima mercadería", señaló.

Jaime Alba y Luciano Ortego son apuntados como dos de los abogados que se dedicaban a conseguir beneficios procesales en causas en las que intervenía Walter Bento. El vínculo entre Bento y los abogados habría sido Diego Aliaga, que se jactaba públicamente de su cercanía con el exmagistrado federal. Aliaga era amigo de la infancia de Jaime Alba y el nexo con otros acusados. Por eso, su sombra asoma cada vez que un nuevo testigo se sienta a declarar.