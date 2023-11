Janina Ortiz lanzó una tajante respuesta ante el pedido para frenar su asunción como diputada

A través de una carta dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, la legisladora del PRO Josefina Canale solicitó que Janina Ortiz se abstenga de asumir como diputada. Canale aseguró que lo más prudente sería que “la señora Janina Ortiz decida no tomar posesión de la banca como una muestra de respeto hacia los ciudadanos que la votaron de buena fe y a quienes la imputada no está en condiciones de representar cabalmente”.

Ante eso, Janina Ortiz contestó: "Quizá por las recientes elecciones nacionales, cuestiones de la política provincial pasan desapercibidas para la sociedad mendocina, y esto, se torna peligroso. Desde mi primera acusación los fiscales pusieron en duda que yo haya cometido un delito. El Dr. Cappizi dejó por escrito la obligatoriedad a imputarme pero dejando firme su posición que para él no había prueba suficiente. En la causa de las cooperativas, me presente a declarar, conteste todas las preguntas de la fiscalía aporte prueba y desconocí firmas".

La diputada electa recibió hoy el aval para asumir justamente como diputada en un dictamen de mayoría que se votará definitivamente el día jueves. "A través de declaraciones a la prensa, la diputada Josefina Canale, pretende mancillar mi honor, como algunos otros mercenarios (que responden el senador nacional y reelecto gobernador,) con el avieso propósito de amedrentarme, intimidarme y así, instigarme a renunciar para que en vez de una mujer, electa por ciudadanas y ciudadanos de toda la provincia, asuma en mi lugar un varón, oh casualidad, que responde al recientemente electo presidente Milei. Desde donde la democracia se sustenta en la libre elección del Pueblo, por lo cual ese sagrado acto no debe ser violado por nada y por nadie. Así llegué. Así es como tengo el honor de haber sido elegida diputada provincial, a pesar de soportar todo tipo de operaciones y difamaciones", sostuvo la pareja del intendente Orozco.

Josefina Canale pidió frenar la asunción de Ortiz en Diputados.

"Para postularnos, quienes participamos, debemos mostrar idoneidad, idoneidad que quienes me votaron confirmaron en elecciones transparentes y legítimas, y si me eligieron es porque saben quien soy y no fueron engañados como muchos otros. La diputada Canale ignora los principios elementales del Derecho y ofende a nuestra Constitución por desconocimiento o carece de todo tipo de pudores y moral. Aduce que, como pesan denuncias por los de su mismo espacio en contra de mí, yo debería “renunciar”. Desconocer el principio de inocencia evidencia que quien carece de idoneidad es la que pretende desplazar a una mujer legítimamente elegida para colocar a un socio de ella. La constitución no permite discrepancias en la interpretación del artículo 65. Intentar desplazarme es lisa y llanamente un atentado contra la democracia, contra la libre elección de ciudadanas y ciudadanos ;una violación a la Constitución y una ofensa indeleble al espíritu de iigualdad de género", agregó.

"Josefina Canale ensaya una función inexistente, se pretende jefa de un proceso inquisitorio contra mí, arguye un motivo que a ella la alcanzaría. Dice que debo renunciar porque se ha abierto un proceso judicial en mi contra. Sería conveniente que, de cara a la sociedad, aclare la denuncia penal que la empresa Sielcom hizo contra ella y su adlátere Rus, cuando ambas dirigían los juegos de azar en Mendoza. Resulta, al menos, bastante irregular que sea quien dirigió el Instituto Provincial de Juegos y Casinos, y fuera denunciada penalmente, que ahora quiera hacer trampa en la Legislatura", añadió Ortiz.

Y cerró diciendo: "Desde que decidimos no acatar las imposiciones de Cambia Mendoza, padecemos acoso mediático y judicial, asimismo no hemos evadido ninguna de nuestras obligaciones, y lo principal, no hemos malversado el principio sagrado de una Democracia, que es responder las expectativas de quienes confían en nuestras capacidades, nuestra vocación y nuestra ética. Respetar la voluntad popular no está entre los objetivos de la diputada Canale que quiere introducir por la ventana a un varón de su espacio. Los tribunales morales conformados por (presuntos) delincuentes, no impedirán que luchemos por una sociedad más armónica, en el que las mujeres tenemos un rol insustituible".