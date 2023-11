Suarez aseguró que duerme tranquilo y que le dejará "muchísima plata" a Cornejo

Ayer, tras votar, el gobernador de Mendoza habló de su decisión en el cuarto oscuro, de la situación del país y lo que debe hacer un próximo gobierno para que la gente vuelva a confiar en la política. Pero además, a poco de dejar el cargo Rodolfo Suárez hizo un breve balance de su gestión.

En el marco de incertidumbre e inestabilidad económica que atraviesa el país, nadie sabe ni puede determinar cómo quedará todo tras la victoria de Javier Milei y el traspaso de mando. Lo que se puede hacer es mirar hacia atrás y hacer un balance de lo que se hizo, de lo que faltó y lo que queda por hacer. Algo que la gran mayoría de las personas hace cuando se acerca un fin de ciclo y comienza otro. Para Suárez, su balance es positivo. El gobernador inició su mandato con el golpe que significó para él la derrota en su idea de modificar la ley 7722, pero ahora termina de manera positiva.

Sin haber sido preciso en lo que considera los "puntos fuertes" de su gestión, el gobernador aseguró que duerme tranquilo por lo realizado, aún en un contexto sumamente difícil para la mayoría de los mendocinos y los argentinos en general. "El balance que hago, siempre lo he dicho, se ve acá. Poder venir en mi auto, tranquilo, que la gente me salude, sentir el cariño de los mendocinos, es el mayor valor que me llevo. Poniendo la cabeza en la almohada, estoy muy tranquilo. Las convicciones que tengo las llevé adelante en la gestión", dijo.

Suarez aseguró que le dejará "muchísima plata" a Cornejo. Foto: Alf Ponce Mercado / MDZ

Buena parte del mensaje tuvo como destinatario a su heredero en el cargo, Alfredo Cornejo. Según él, le deja una provincia "rica". Rodolfo Suárez, aseguró que deja "un Estado absolutamente ordenado, con ahorros". "El gobierno de Alfredo Cornejo podrá ser el gobierno que mayor obra pública haga porque le estamos dejando muchísima plata", aseguró.

Hace poco menos de un mes, el Ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia, Víctor Fayad, aseguró a MDZ que el gobierno tiene una cuantiosa suma de dinero invertida en plazos fijos, generando intereses de forma mensual. Mediante ese mecanismo, Mendoza tiene "ahorrados" unos 80 mil millones de pesos. Eso es, por ejemplo, mucho más que la recaudación de algunos impuestos. Es el doble de todo lo que tiene previsto juntar Mendoza con el impuesto automotor e inmobiliario para el año que viene o, incluso, más que las regalías petroleras que cobra la provincia, como explicó MDZ acá.

El Estado mendocino tiene ese dinero ahorrado, realidad que entra en contradicción con otros indicadores como el deterioro de los edificios escolares y retrasos en infraestructura o con la misma realidad social: el 41,8% de la población del Gran Mendoza es pobre según el Indec.

El gobernador sostuvo que termina su mandato "muy tranquilo". Foto: Alf Ponce Mercado / MDZ

La declaración de Suarez sobre la holgada situación financiera y económica de la provincia ocurre justo en medio de las paritarias con estatales, que presionan por mejores aumentos (ya hubo acuerdos firmados) y un conflicto abierto con los profesionales de la salud. . Rodolfo Suárez deja el cargo el 9 de diciembre y asegura que, a pesar de todo, provincia ordenada y que le permiten dormir tranquilo.

La entrevista a Suárez luego de emitir su voto