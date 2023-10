El "ahorro" que el Gobierno invierte en plazos fijos y le hace recaudar más que en impuestos patrimoniales

En medio del contexto de incertidumbre e inestabilidad económica que atraviesa el país, Mendoza utiliza una serie de mecanismos financieros para tener un colchón de emergencia que calcula actualmente en dos masas salariales. El Gobierno provincial tiene una importante cantidad de dinero en plazos fijos y fondos comunes de inversión que generan intereses de forma mensual. Ese monto ronda los 80 mil millones de pesos y es, por ejemplo, mucho más que la recaudación de algunos impuestos. Es el doble de todo lo que tiene previsto juntar Mendoza con el impuesto automotor e inmobiliario para el año que viene o, incluso, más que las regalías petroleras que cobra la provincia. El "rendimiento" financiero es enorme.

El ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia, Víctor Fayad, aseguró a MDZ que estas operatorias no apuntan a generar ganancias sino a mantener el valor de los ahorros. “La provincia no invierte para ganar plata, la manda que tiene la Ley de Administración Financiera es preservar el valor de la moneda”, resaltó. “Los intereses nominales lo que hacen es preservar el valor de ese ahorro. Si se mide en términos reales no te sobra dinero, porque si usaras ese interés para gastarlo, licuaste en términos reales ese colchón”, detalló el funcionario provincial.

Hizo hincapié en que Mendoza se encuentra actualmente “en las dos masas salariales de reserva”, luego de hacer frente en septiembre a un importante vencimiento de deuda en dólares, el cual se pagó en pesos, además del gasto que implicó la liquidación de los sueldos.

Si bien señaló que el monto depende del mes que se tenga en cuenta, precisó que la provincia tiene destinados alrededor de $80.000 millones a inversiones financieras. “Eso rinde más o menos la tasa de inflación todos los meses”, aseguró Fayad. Es decir, el 140% de inflación o rendimiento es lo que se sumará al presupuesto.

Esos 80 mil millones de pesos son el "capital" invertido, a lo que se le suman los intereses que ayudan a mantener el valor. Según el proyecto de Presupuesto 2024, el Gobierno planea recaudar por impuestos patrimoniales (automotor e inmobiliario) 45 mil millones de pesos, casi la mitad de lo que tiene ahorrado y mucho menos de lo que recibirá por intereses por las inversiones financieras. Por regalías se espera recaudar 85 mil millones de pesos.

El ministro de Hacienda, Víctor Fayad, indicó que la provincia tiene alrededor de $80 mil millones en inversiones financieras. Foto: ALF PONCE / MDZ.

En este sentido, el ministro destacó que la provincia cuenta con el Decreto Nº 1.266, firmado por el gobernador Rodolfo Suarez en agosto del 2021, a través del cual se regula la forma y los productos financieros en los que la provincia puede invertir. La norma cuenta con el visto bueno de Fiscalía de Estado, Tesorería, Contaduría y Tribunal de Cuentas.

En base a los lineamientos de ese decreto, el Gobierno provincial pone parte de sus ahorros en plazos fijos y fondos de inversión. Ese dinero se va capitalizando para preservar el valor del ahorro o bien se va incorporando al presupuesto para cubrir los incrementos nominales que tienen las otras partidas.

El ministro de Hacienda precisó que las ganancias que generan esas operaciones siempre se incorporan al presupuesto provincial, o bien vuelve a formar parte del remanente o del ahorro o bien se utiliza para cubrir partidas que se han incrementado por la inflación. Aparece declarado en la pauta de gastos como “otros recursos no tributarios”. Al mismo tiempo, la Tesorería General de la provincia también lleva un seguimiento de esos recursos. Mendoza recaudará $45 mil millones en impuestos patrimoniales. Por intereses en plazo fijo recibirá mucho más.

Fayad recalcó que “no se gana nada nada con esos intereses” que generan los plazos fijos y fondos de inversión, sino que lo que se hace es “invertir para preservar el valor de la moneda” para que el colchón de ahorros de la provincia “siga siendo de dos masas salariales”.

“Para ganar más interés, la provincia debería tomar más riesgo y nosotros no estamos para tomar riesgo con los fondos públicos”, precisó el titular de Hacienda y destacó que “el futuro financiero es demasiado incierto como para transitar el próximo año sin un colchón que te permita reaccionar ante cuestiones adversas”.

Respecto al uso eventual de esos recursos, ejemplificó que si un mes en particular hay un gasto extraordinario, como puede ser el pago de aguinaldos, probablemente se use una parte de ese dinero, pero luego se recompone. “Generalmente se usa para suavizar el ciclo de caja intra-año, pero siempre el promedio son estas dos masas salariales”, remarcó.

Detalles de las operaciones

El Decreto Nº 1.266, firmado por el gobernador Rodolfo Suarez en agosto del 2021, estableció un “procedimiento para la gestión y colocación de remanentes transitorios de fondos del tesoro en productos de inversión de bajo riesgo que permitan una eficaz y eficiente administración de los fondos públicos con el objeto de preservar el valor real y constante de la moneda”.

La norma determina cuáles son los remantes alcanzados por estas disposiciones que corresponden a fondos de todos los entes de la Administración Provincial, de la Tesorería General y otros fondos fiduciarios.

Al mismo tiempo se estableció como inversiones elegibles a los plazos fijos, fondos comunes de Inversión de renta fija y riesgo acotado, títulos públicos y letras de Tesorería emitidos por el sector público u obligaciones negociables.