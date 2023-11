Se acomoda Luis Barrionuevo: qué dijo sobre el triunfo de Javier Milei

El dirigente sindical de los gastronómicos Luis Barrionuevo, expresó su respaldo al presidente electo Javier Milei tras su distanciamiento previo al balotaje por el "acuerdo" con Patricia Bullrich y Mauricio Macri: "Estaremos para ayudar y acompañar", aseguró el sindicalista.

"Acá estamos para colaborar y trabajar. A mí no me enamoran los hombres, me enamoran sus proyectos y la gestión que puedan hacer", afirmó el dirigente sindical.

Luego de las elecciones generales, en donde parte de Juntos por el Cambio se unió a La Libertad Avanza para ir contra el kirchnerismo de Sergio Massa, Barrionuevo se despegó de la figura de Milei. Hasta ese momento, el sindicalista había sido un apoyo fundamental para el libertario, ayudando con la fiscalización y también con la idea de que el economista no estaba tan flojo de apoyos.

"Lo que me interesa, como dirigente sindical, es que este país salga adelante, que sigamos creciendo, que es lo que va a suceder", explicó Barrionuevo sobre el tema. "Queremos que haya menos mano de obra desocupada y menos subsidios porque este país hay que cambiarlo", agregó.

En diálogo con El Ancasti, Barrionuevo dijo que "no puede haber 6 millones y medio de los privados que tributamos, que pagamos los impuestos y 33 millones de cheques que salen del Estado para subvencionar". "Nadie puede subsistir de esta manera", aclaró.

Para Barrionuevo, Milei "tiene que emplear la muñeca y dialogar con los gobernadores, senadores, diputados, empresarios y el movimiento obrero". "Hay que salir de la grieta. Necesitamos buena dirigencia", señaló el líder de Gastronómicos.

Milei se convirtió el 19 de noviembre en el próximo presidente de la Argentina.

Barrionuevo también le recomendó al presidente electo que debe "atacar a las 18 grandes empresas que son las formadoras de precios". Tampoco dejó pasar la oportunidad de hablar sobre la cantidad de recursos naturales que tiene el país y afirmó que Argentina tiene "petróleo y gas para más de 100 años". "Tenemos yacimientos que todavía no se han puesto en funcionamiento, como el de Chubut, que es tan grande como Vaca Muerta. Nos están invadiendo los capitales chinos en el Norte por el tema del litio, el oro y los minerales. Tenemos un campo floreciente, que este año y el año que viene va a dejar aproximadamente más de 30 mil millones de dólares", expresó.

Para finalizar, Barrionuevo dijo que la "Argentina necesitaba esto: un golpe a la política y a la casta política". Para él, la frase "que se vayan todos", fue en silencio, en las urnas y un "el golpe, el mazazo que se le dio realmente a la casta política".

Para finalizar, el sindicalista dijo que cree que el "peronismo va a volver a ser gobierno" pero para ello se deben reformular y darle el paso a los jóvenes, que son la generación que viene.