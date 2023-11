Llegó la hora de que los políticos se hagan cargo y acompañen

No existiría Javier Milei si no fuese por "la casta". La ciudadanía no votó solamente a un candidato en las urnas, se expresó contra el fracaso recurrente de una dirigencia política alejada de la sociedad. Una dirigencia ajena a los problemas cotidianos de la calle. Un grupo de burócratas que jugaban a pelear como perros y gatos resguardados detrás de abultados salarios y negocios poco transparentes. El triunfo de Javier Milei es un cachetazo a todos ellos y, ahora, más vale que acompañen la voluntad popular y colaboren para sacar al país del profundo abismo en el que ellos lo han metido.

Milei representa un grito de rebeldía que primero dejó en el camino a Juntos por el Cambio y ahora al peronismo. Más de la mitad de los argentinos están cansados de la política tradicional, de las declamaciones por los derechos de los trabajadores en un país sin trabajo. Promesas de heladeras llenas y realidades de billeteras vacías.

Este domingo, los argentinos le dijeron basta a las proclamaciones vacías, a las peleas impostadas y a las soluciones ineficientes a problemas angustiantes como la inflación y la inseguridad.

Juntos por el Cambio fracasó como oposición. Unión por la Patria fracasó como gobierno. Sus fracasos son la explicación al fenómeno libertario. La sociedad no votó un giro a la derecha, votó en contra de los mismos de siempre. ¿Y ahora? ¿Qué van a hacer?

Patricia Bullrich respaldó a Milei tras quedar fuera del balotaje el 22 de octubre.

Radicales, peronistas, sindicalistas, piqueteros…todos los que en campaña se llenaron la boca hablando de los 40 años de democracia ¿respetarán la voluntad de la mayoría de los argentinos o se dedicarán a poner palos en la rueda convencidos de que la gente se equivocó en el cuarto oscuro?

Llegó el momento de dejar de lado las diferencias y las mezquindades políticas. Es hora de buscar soluciones a problemas recurrentes. Para que eso ocurra no alcanza con la voluntad de un presidente. Es necesario que se trabaje en acuerdos políticos. Javier Milei carece de experiencia y estructura. Ese debería ser el rol de una oposición responsable. Darle al titular del Poder Ejecutivo las herramientas necesarias dentro de un marco de consenso.

Ojalá los políticos se hagan cargo. Argentina lo necesita.