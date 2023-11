La tajante postura del espacio de Javier Milei tras la polémica con las swifties

Hace unas semanas, Javier Milei protagonizó un insólito enfrentamiento con los seguidores de la cantante estadounidense Taylor Swift, quienes crearon una cuenta en Twitter para llamar a no votar al aspirante a presidente.

No pasó mucho tiempo para que La Libertad Avanza se tome revancha del episodio encabezado por las denominadas "swifties". En ese marco, el espacio del libertario votó este jueves en contra de nombrar Ciudadana Ilustre a la cantante norteamericana Taylor Swift,

Fue en la Legislatura porteña, cuyo bloque es encabezado por Ramiro Marra quienes nos aceptaron la moción presentada por el Partido Socialista. Desde la coalición opositora rechazaron dicha moción junto a otra serie de declaraciones presentadas por otros frentes.

Cabe recordar que la cuenta de X "Swifties contra LLA" publicó un posteo acompañado por un duro comunicado en el que explica que se propone emular la postura manifiestamente opuesta que su ídola tuvo frente a Donald Trump y donde calificaron a Milei como "un peligro para las mujeres y las diversidades".

¿Por qué esto nos tiene que llamar como fandom? Porque Milei es Trump, y porque no podemos no dar la batalla luego de haber escuchado y visto a Taylor dar todo para que la derecha no gane en su país", expresan los fanáticos de la artista que llegará por primera vez al país para brindar tres conciertos en River el 9, 10 y 11 de noviembre.

“Siguiendo su legado (el de Taylor Swift), y ante el peligro que representa el candidato Javier Milei, principalmente para las mujeres y diversidades, el 19 de noviembre no los vamos a votar”, sentenciaron.