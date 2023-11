Coraje cívico: de 1983 a 2023

Pasaron cuatro décadas desde aquel épico 1983, cuando vencimos al peronismo, comenzando el período democrático más largo de nuestra historia. Festejemos haberlo logrado y, sobre todo, emulemos ese coraje cívico. Hoy somos un país más caído, menos instruido y con más pobres que en aquel 1983, que viene de una elección presidencial en la que prevaleció Sergio Massa, ministro todopoderoso que encarna al Gobierno peronista-kirchnerista, el peor de nuestra historia democrática.

¿Qué pasa?

El 37% de la población –la más pobre, de hecho- votó a quien les miente y empobrece mientras las dos terceras partes se dividieron y perdieron. En la segunda vuelta, Javier Milei y Massa son las únicas opciones para votar. Solo uno de ellos nos presidirá y definirá si seguimos para atrás o cambiamos.

¿A quién creerle sus promesas?

Con seguridad, no al que gobierna desde hace 2 años y nos destroza, aunque aparenta no ser él. Como es un balotaje, no hay elección libre: solo podemos optar entre dos personas, a ninguna de las cuales votamos muchos de nosotros.

¿Qué hacer, entonces?

Podemos escaparnos de nuestra responsabilidad votando en blanco, anulando el voto, o viajando a 500 km si hay combustible. La ley y la Justicia Electoral consideran lícito ese voto-escape, que se racionaliza como una queja o insatisfacción con ambos candidatos. Yo creo que es un error y un potencial suicidio cívico. El mismo Raúl Alfonsín lo dijo en su llamado a votar en un spot en 2001: “Si yo hiciera esto estaría traicionándome. No votar es dejar que otros decidan por nosotros y usted sabe lo que nos costó poder votar, sea usted quien elija”.

La Coalición Cívica se abstendrá, el radicalismo parece seguir ese camino, aunque algunos de sus dirigentes se vuelcan hacia su amigo Massa. En un admirable gesto de humildad y voluntad de cambio, Macri y Bullrich apoyan a Milei porque –es indudable- Massa asegura la continuidad del peronismo, del kirchnerismo e incluso su eternización estilo Kirchner, rotando con Malena, en un

tango anti-republicano.

Obvio que el voto es libre y secreto, así que cada cual es amo de su voluntad. Incluso de votar con miedo, ese sembrado por Massa mintiendo que su rival sacará derechos de la gente.

¿Qué derechos? ¿A morir de hambre y desamparo?

Una desfachatez insultante. Descontando el voto virtualmente cautivo del PJK, queda el 60% de la gente libre de votar. Ojalá todos usen un derecho que ha costado tanto. No actuando con miedo a una decisión difícil, sino con el coraje cívico de hace 40 años, que venció a la siempre poderosa maquinaria del peronismo.

Aplaudo la sinceridad de Macri y Bullrich porque es válido y necesario que los diferentes dirigentes hagan pública su opinión. Eso no es forzar votos ni presionar o cosificar a los votantes. Nadie seriamente se siente obligado por lo que digan los radicales o por votantes del PRO y otros partidos menores. Eso es liderar.

Más allá de la aparente neutralidad derivada de la forma de cómputo de los votos en blanco, nulos o ausentes, todo el que no vote o lo haga en blanco o nulo, estará poniendo su grano de arena para facilitarle el triunfo a Massa, porque al estar arriba, con mantenerse le basta, mientras que Milei debe lograr el apoyo de mucha más gente.

En esta situación, la neutralidad del voto en blanco es pura divagación teórica que olvida la realidad: Massa es más de lo mismo que venimos sufriendo con el kirchnerismo y sin duda se eternizará con su desenfrenado populismo y con la escandalosa rotación matrimonial estilo Kirchner.

No repitamos el pasado por miedo, enojo o fantasía. Alejandro Fargosi.

* Alejandro Fargosi es abogado, fue miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación.

@fargosi