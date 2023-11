La dura exigencia de Javier Milei al Gobierno de Alberto Fernández

Luego de imponerse en el balotaje ante Sergio Massa, el flamante presidente de la República Argentina, Javier Milei, expresó un contundente mensaje en el cual aseguró que a partir del 10 de diciembre "no hay lugar para gradualismo, ni para tibieza ni medias tintas".

Pero, además, solo en el escenario y frente al micrófono, Milei le envió un contundente mensaje al presidente saliente Alberto Fernández: "Al Gobierno queremos pedirle que sea responsable, que entiendan que ha llegado una nueva Argentina y que actúen en consecuencia, que se hagan cargo de su responsabilidad hasta el final del mandato el 10 de diciembre".

Acto seguido, aseguró que de esa manera, una vez finalizado el mandato, "podamos empezar a transformar esta realidad tan trágica para millones de argentinos. Que se entienda bien, la situación de Argentina es crítica. Los cambios que nuestro país necesita son drásticos, no hay lugar para gradualismo, no hay lugar para la tibieza, no hay lugar para medias tintas".

En otro pasaje del discurso, Milei aseguró que "si no avanzamos rápido con los cambios que la Argentina necesita nos dirigimos a la peor crisis de toda nuestra historia. Es fundamental que todos aquellos que queremos volver a abrazar las ideas de la libertad trabajemos juntos a partir del 10 de diciembre y podamos darle respuestas a una sociedad que ha sido abandonada por la clase política en las últimas décadas".

"Tenemos problemas monumentales por delante: la inflación, el estancamiento, la falta de empleo genuino, la inseguridad, la pobreza y la indigencia; problemas que sólo tienen solución si volvemos a abrazar las ideas de la libertad. A todos", cerró el flamante presidente.