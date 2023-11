Uno por uno: cómo se distribuyeron los apoyos a Javier Milei y a Sergio Massa de cara al balotaje

Durante los últimos meses, los principales dirigentes políticos fueron definiendo posiciones y alianzas, incluso, algunos prefirieron mantenerse neutros. A tan solo horas del balotaje, MDZ repasa uno por uno, qué referentes argentinos apoyan a cada candidato presidencial.

Apoyos a Javier Milei

Del lado libertario, se sumó, principalmente, al ala dura de Juntos por el Cambio. La alianza y apoyo más claro post elecciones generales, fue el acuerdo celebrado entre Javier Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich. El respaldo político explícito de los líderes del partido amarillo hizo que la coalición opositora se fraccionara. Surgieron nuevas internas, algunos se mantuvieron neutros, otros, directamente, volcaron su respaldo a Sergio Massa.

Como era de esperarse, quien se había presentado como gobernador por la Provincia de Buenos Aires por la lista de Patricia Bullrich, Néstor Grindetti, expresó que acompaña “la decisión que tomaron Mauricio Macri y Patricia Bullrich”.

Mauricio Macri, en alianza con Patricia Bullrich y Javier Milei

Cristian Ritondo, muy cercano a Bullrich, también expreso su respaldo a Javier Milei. “Dejemos atrás al kirchnerismo, el gobierno más corrupto de la historia”, escribió Carolina Losada, senadora por Juntos por el Cambio, demostrando un claro apoyo al libertario.

Uno de los apoyos más curiosos que dejó este balotaje fue sin dudas el de Claudia Rucci, la hija de José Ignacio Rucci. La legisladora peronista apoyó expresamente a Javier Milei por redes sociales. Lo demostró con una foto junto a Patricia Bullrich, en donde, además, tuiteó que "muchos peronistas" siguen "creyendo en el cambio, y que más kirchnerismo es lo peor que puede pasarle a nuestro país y a nuestra gente".

Claudia Rucci junto a Patricia Bullrich

Otros referentes que se sumaron a "las ideas de la libertad" son Waldo Wolff, exdiputado nacional de Juntos por el Cambio, y Javier Iguacel, intendente de Capitán Sarmiento, quien se hizo mediáticamente conocido por llevar adelante políticas de reducción de impuestos en su municipio.

Apoyo a Sergio Massa

Gerardo Morales, presidente de la UCR y compañero de fórmula de Larreta, fue estratégico en su accionar. Luego de que se haya dado a conocer la alianza con el libertario, Morales rechazó fuertemente la misma y comenzó explicando que se mantendría neutral, para que con el correr del tiempo se incline hacia el lado de Massa. "La verdad Milei: no entendés nada. Es una lástima", le escribió Morales hace un tiempo al libertario.

Quien siguió los pasos de Morales fue Martín Lousteau. El líder de la UCR Evolución comenzó siguiendo una línea de neutralidad, pero luego de fuertísimos cruces con distintos dirigentes del ala dura del PRO como Hernán Lombardi o el propio Mauricio Macri, Lousteau confirmó que su postura frente al balotaje no sería neutral como propusieron desde el radicalismo. "Neutralidad las pelotas", son los dichos del diputado electo por JxC, Nicolás Massot, y a los cuales Lousteau suscribe al “100%”. “Dudo de que un cambio conducido por Milei represente una mejora”, agrega Massot. Gerardo Morales y Martín Lousteau apoyan a Sergio Massa

Quien también hizo uso de la palabra en los últimos días fue el exgobernador de la provincia de Salta, Juan Manuel Urtubey. "No hay espacio para la neutralidad", por lo que expresó en X que apoyará a Sergio Massa. “No lo hago solo como peronista, lo hago como un defensor de la democracia y de mi país”, explicó.

Roberto Lavagna, el exministro de Economía y Producción, definió su voto en los últimos días. “Es esencial para construir un futuro normal como el que deseamos. Por eso pienso que es bueno explicitar la opción de voto entre las únicas dos que la ley habilita. En mi caso, aunque no sea novedad, siguiendo la línea de Consenso Federal, votaré por Sergio Massa", escribió en su cuenta de X. Roberto Lavagna está con Sergio Massa

Apoyo indefinido o neutro

No todos los dirigentes y referentes eligen, por un lado, o por el otro. Partidos principalmente de izquierda, como lo son el Partido Obrero (PO) de Gabriel Solano, o el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) de Myriam Bregman, resolvieron no darle su expreso apoyo a ninguno de los dos candidatos. “Desde ya que llamamos a no votar a Milei; sin embargo, desde la izquierda no podemos darle ningún tipo de apoyo político ni electoral a Massa”, anuncia el comunicado.

El excandidato presidencial Juan Schiaretti hasta el momento no tuvo un expreso apoyo a ninguno de los dos candidatos. Aun así, en distintas ocasiones golpeó muy duro contra Sergio Massa: “El desastre económico que viene haciendo el gobierno kirchnerista de Sergio Massa, el crédito de $300 mil quedó chico y tomamos la decisión de llevarlo, a partir de noviembre, a $400 mil. Y la segunda cuota va a ser de $160 mil".

Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño saliente y excandidato a presidente que perdió la interna con Bullrich, decidió mantenerse neutral frente a las dos opciones electorales. “Las dos opciones que tenemos para el balotaje son muy malas para todos los argentinos y es nuestra responsabilidad defendernos”, fue una de sus frases destacadas de su rueda de prensa días después de la derrota del 22 de octubre. Horacio Rodríguez Larreta se mantiene neutro

A diferencia de Grindetti, el alfil larretista y exprecandidato a gobernador de Buenos Aires de su lista, Diego Santilli, hasta el momento no se inclinó por ninguno de los dos lados. Quien tampoco definió un apoyo firme para ninguno de los dos candidatos fue el electo Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Apoyos internacionales

Los presidentes y expresidentes de -principalmente- América Latina, pero también España, no quieren quedarse afuera de las elecciones presidenciales de Argentina. Es por eso, que tanto Sergio Massa como Javier Milei recibieron apoyos de los dirigentes del mundo.

El actual presidente de Brasil, Lula da Silva, brindó el apoyo a la candidatura de Sergio Massa, y llamó a "derrotar a la extrema derecha". En esta línea, también se expresó José “Pepe” Mujica, expresidente Uruguayo, y sostuvo: "Si yo fuera argentino, votaría a Massa porque reiteradamente está planteando la necesidad de gobierno nacional".

Desde España, el ministro de Economía recibió el respaldo del presidente reelecto, Pedro Sánchez, ya que representa una "convivencia democrática”. El expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (conocido en México como AMLO), también se inclinó por Massa. Lula da Silva apoyó abiertamente la candidatura de Sergio Massa

Mediante una carta, distintos expresidentes de la región expresaron que Sergio Massa, representa "la continuidad de un modelo" que lleva a la Argentina "al atraso, la inflación y la pobreza", y es por eso que apoyan a Javier Milei en estas elecciones. La misma está firmada por Mauricio Macri, Felipe Calderón (México), Mariano Rajoy (España), Jorge Quiroga (Bolivia), Sebastián Piñera (Chile), Vicente Fox (México), Andrés Pastrana (Colombia), el exgobernador de Puerto Rico Luis Fortuño y el escritor peruano Vargas Llosa.

Si bien el expresidente brasilero Jair Bolsonaro no formó parte del comunicado, en distintas ocasiones demostró su incondicional apoyo al candidato liberal.

Otros apoyos

La política trasciende los espacios, y es por eso que distintos actores, cantantes y figuras públicas también aprovecharon la coyuntura para inclinarse por un candidato o por otro. Es el caso de Andrés Calamaro, mítico músico del rock argentino, quien mediante una publicación en redes expresó que "El cambio por el cambio en sí mismo es una opción que tiene sentido en nuestro país... Como la realidad dista de ser perfecta (es más bien todo lo contrario) es entonces cuando un cambio tiene sentido y resulta en una opción deseada", dejando en claro su apoyo hacia el candidato de La Libertad Avanza. Andrés Calamaro apoyó a Javier Milei con un fuerte mensaje

A su vez, un grupo de intelectuales llamó a través de una carta a votar a Sergio Massa. El documento firmado por personalidades tales como Graciela Fernández Mejide, Beatriz Sarlo, Carlos Altamirano, Natalia Volosin, entre otros, indica que "la conducta pública de (Javier) Milei y de buena parte de su equipo es contraria a la cultura democrática que propiciamos para fortalecer comunidad política, plurista y pacífica". Por eso, la situación los "lleva a votar a Sergio Massa contra Javier Milei".