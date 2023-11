Un grupo de intelectuales llamó a través de una carta a votar a Sergio Massa

Un grupo de intelectuales escribió y difundió una carta abierta a través de la cual llamó a votar a Sergio Massa porque "la conducta pública de (Javier) Milei y de buena parte de su equipo es contraria a la cultura democrática que propiciamos para fortalecer comunidad política, plurista y pacífica". Por eso, la situación los "lleva a votar a Sergio Massa contra Javier Milei".

La carta fue firmada por intelectuales como Graciela Fernández Mejide, Beatriz Sarlo, Carlos Altamirano, Natalia Volosin, entre otros.

De Javier Milei explican que "su explicita negación del pacto de los Derechos Humanos habilita un retorno de formas de violencia política y estatal" que los firmantes creían "superadas". "Si bien entre quienes firmamos esta declaración hay importantes desacuerdos en muchos temas, nos une la convicción de que no hay futuro común bajo un gobierno de Javier Milei", agregan.

"Esperamos que la ciudadanía comparta mayoritariamente nuestro compromiso para la segunda vuelta, pero no alentamos por ello ningún triunfalismo", aclararon. Luego, agregaron una reflexión: "En estas elecciones no hay vencedores; hay una sociedad derrotada, sumida en una crisis a la vez social, económica y política de enorme gravedad. Las fuerzas democráticas deben asumir la responsabilidad por el fracaso de muchas de las promesas del ciclo iniciado hace 40 años, y comprometerse a trabajar juntas para reparar los daños producidos".

Si bien en la carta llamar a votar por el actual ministro de economía Sergio Massa, no se limitan a criticar su gestión: "No se nos escapa que la trayectoria de Massa, los desaciertos de su gestión económica y la ambiguedad de sus propuestas pueden generar serias deudas y temores. No obstante, seguimos creyendo que es necesario establecer un cordón democrático contra los peligros de una deriva autoritaria encarnados por Milei, posiblidad hoy representada por el triunfo de Massa".