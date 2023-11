Gobernadores, sindicatos y empresarios: con qué peso político llegan Sergio Massa y Javier Milei a la elección

En el sistema político nadie duda de que Sergio Massa llega a la elección con un armado mucho más consolidado que Javier Milei. El candidato de Unión por la Patria no sólo cuenta con las primeras minorías en ambas cámaras del Congreso, si no que también tiene un grupo de gobernadores electos que los respalda, y mejor diálogo con los gobernadores de la oposición.

Javier Milei, por su parte, llega con siete senadores y 38 diputados nacionales. No tiene gobernadores de su partido y su peso en la provincia está prácticamente centrado en su propia figura, es decir, no tiene dirigentes en las distintas regiones del país. Hay tres personas que en distintos momentos de la campaña de La Libertad Avanza intentaron ser los coordinadores de la campaña con las provincias, su hermana Karina, Carlos Kikuchi y Guillermo Francos.

En un primer momento trascendió la versión de que el pacto de Mauricio Macri con Javier Milei le garantizaba al libertario el apoyo político no sólo de los representantes provinciales de Juntos por el Cambio, sino también de sus diputados y senadores. Sin embargo, sólo un parte minúscula de la coalición opositora decidió apoyar al libertario. Los gobernadores no tomaron ninguna posición cercana al libertario y el interbloque del Senado se reunió para ratificar su unidad. Sólo una senadora se desprendió de esa decisión. Fue la neuquina Lucila Crexell, que lo hizo para apoyar a Massa.

“Quedate tranquilo, no tiene nada, nosotros le vamos a tener que armar el Gobierno”, repitió una y otra vez uno de los dirigentes más cercanos a Patricia Bullrich y Mauricio Macri. La intención de este espacio es mostrar que ellos están detrás de Javier Milei y no hará ninguna de las extremidades que planteó en la campaña, porque ellos serían los garantes de la república y la democracia. Algo de eso intentó explicar Mauricio Macri en su último raid mediático.

Javier Milei esta semana en el Cicyp frente a las cámaras empresarias. Crédito: NA

"Hay cosas de lo que él plantea que suenan extremas, pero él tendrá que negociarlas en el Congreso porque no tiene los votos suficientes para hacerlas por sí mismo. No reviste ningún peligro. No es el sistema corporativo y mafioso. Es una persona que hoy ha venido a representar a muchos ciudadanos de pie que se cansaron", señaló Mauricio Macri en una conversación pública con el expresidente colombiano Iván Duque.

Cada vez que se le consulta a Javier Milei o a su equipo por qué no tienen un armado político que les pueda dar un espaldarazo se justifican y dicen que “eso es de la casta”. Así, apuntan a capitalizar el desencanto con la clase política, al mostrar que ellos no tienen una dirigencia que los banque por detrás. Aunque sí aparecían en los alrededores algunos dirigentes residuales de la casta como Ricardo Bussi, hijo de Antonio Domingo Bussi, el exrepresor que fue electo gobernador de Tucumán.

Uno de los intentos de asociarse con parte de lo que él llama “casta” fue con la persona que desde 1985 está a cargo del sindicato de Gastronómicos, Luis Barrionuevo. Finalmente, el gremialista le soltó la mano antes de la elección general, y el peso de Javier Milei en el sindicalismo es prácticamente nulo, más allá de que muchos afiliados a grandes sindicatos lo voten.

Si Milei tenía alguna chance de llegar al sindicalismo podría haber sido a través del hombre de la UATRE, Pablo Ansaloni, diputado electo de La Libertad Avanza por Buenos Aires. Pero poco después del pacto con Macri dejó el espacio. Sin embargo, su presencia en esas listas siempre resultó llamativa. Es un exdiputado de muy buen diálogo con Sergio Massa que votó a favor del Aporte Extraordinario a las Grandes Fortunas. Sergio Massa cuenta con el apoyo del empresario Francisco De Narváez. Crédito: EFE

La relación del tigrense con el sindicalismo es diametralmente opuesta. No sólo integraron las listas de Unión por la Patria, y ratificaron su presencia en el espacio político. Si no que cuenta con las distintas ramas de la CGT dentro de su espacio. Logró unir a Héctor Daer (Sanidad) con Pablo Moyano (Camioneros) y Sergio Palazzo (Bancaria) para festejar la eliminación de la cuarta categoría. También tiene detrás de él a las dos corrientes de la CTA.

Massa, además, tiene el apoyo de la mayoría de los partidos provinciales que gobiernan. Estos son Juntos Somos Río Negro, con Alberto Weretilneck en la gobernación de la provincia, el Movimiento Popular Neuquino, con Rolando “Rolo” Figueroa y el Frente de la Concordia de Misiones, con Hugo Passalacqua.

En la última semana, el tigrense también recibió el apoyo de distintos presidentes y líderes del mundo entre los que estaba el español Pedro Sánchez, el brasileño, Inácio “Lula” Da Silva y el uruguayo José “Pepe” Mujica. Algo recibido tuvo Milei de líderes de la derecha en el mundo como el peruano Mario Vargas Llosa, el exprimer ministro español Mariano Rajoy, Duque y el chileno Sebastián Piñera.

En cuanto a la dirigencia empresarial sí Milei tiene un mayo peso para poner en la balanza. Cuenta con el aval de Marcos Galperín (Mercado Libre), Cristiano Ratazzi (Modena Auto Sport) y Gabriel “el Pájaro” Martino (ex HSBC), Paolo Roca (Techint), entre otros. Estos cuatro están muy relacionados a Mauricio Macri, a quien apoyaron en 2015 y hoy tienen una muy buena relación.