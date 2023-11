Hackearon la página oficial de Unión por la Patria con fuertes mensajes

La página oficial de internet de Unión por la Patria fue duramente hackeada por "Free Kakers Group", en donde borraron toda la información y dejaron mensajes e imágenes de odio. "Qué rica que está la meme", escribieron en la página principal del partido, y lo acompañaron con el video FAKE de Sergio Massa.

No solamente se limitaron a cambiar toda la página, sino que también cambiaron el nombre. Pasaron de "Unión por la Patria", a "Unión por la Falopa". Otro fuerte mensaje que sumaron fue: "Si Milei aparece muerto en el Toilete... Yo no fui!". "Sergio, los respiradores de Messi, dónde están (?", es otro de los mensajes que aparecen, haciendo referencia a los respiradores que había donado el jugador, fueron abandonados en un depósito del aeropuerto, y hasta el momento no hay novedades.

Este mismo grupo había hackeado la misma plataforma hace unas semanas, con el mismo modus operandi, aunque la última vez había sido sin imágenes. Con letras rojas sobre fondo negro, solamente texto sin fotos, y en donde se mostraba una serie de símbolos, que vistos desde lejos formaban un arma.

Ya que las formas de hackear son muy sofisticadas, hasta el momento no se sabe quién o quienes están detrás de los ciberataques, perpetrados a días del balotaje. Los dos hackeos que sufrió la página de Massa, más otros que el Gobierno fue la víctima, tienen la similitud de tener mensajes pro Milei.

Así lucía la primer página del sitio. Foto: Usuario de X

El sitio comenzó mostrando lo previamente mencionado, con fuertes mensajes y videos FAKE. Más tarde, si se buscaba la página desde Google, la vista previa mostraba lo mismo, pero si se quería ingresar a la misma saltaba un error. Para los últimos minutos, el sitio ya fue modificado y arreglada, y se puede visitar sin problemas.

En redes, los usuarios hicieron notar los hechos. "Después te dicen que van a hacer un peso digital con tecnología cuántica. Mamita", tuiteó un usuario, en relación a la propuesta del candidato-ministro de llevar adelante la moneda digital. "Esto con el FBI argentino no pasa....(procede a agitar el dedito en el aire y toser)", bromeó otro usuario.

Otros hackeos que sufrió el Gobierno

“Chupenme todos la pi... aguante Milei", decía la página del Gobierno (www.argentina.gob.ar) hace un poco menos de un mes. También, pedían porque Alberto Fernández se vaya del gobierno. "Argentina de nuevo domada por un gentil", indicaba en el título.

Otro ciberataque que sufrió el gobierno fue desde la página del PAMI, en donde hackers accedieron a información sensible de sus afiliados para robarla y luego venderla en mercados negros como lo es la Deep Web. “Resguardada y protegida”, decían desde el PAMI previo al ataque, en relación con el estado de los datos.