Video: Victoria Villarruel denunció haber sido agredida en Aeroparque

Victoria Villarruel volvió a ser protagonista de un momento incómodo en la recta final al balotaje del 19 de noviembre. Luego de denunciar en redes sociales la aparición de amenazas de usuarios, ahora la candidata a vicepresidenta fue increpada por una mujer en Aeroparque a raíz de su posición respecto a la última dictadura militar y tras expresar que el predio de la ESMA deje de ser un Sitio de Memoria.

"Hoy en Aeroparque a una mujer defensora de terroristas se le ocurrió que increparme iba a ser acompañado por la multitud. No solo se encontró con que NO me voy a callar, sino que además la repudiaron los demás pasajeros", acusó la dirigente de La Libertad Avanza en su cuenta de X.

Y completó de forma lapidaria: "Luego de lo cual estuve sacándome infinidad de fotos con ciudadanos que están hartos de la dictadura K del pensamiento. Se terminó el momento en que nos callamos. Los DDHH son para todos y nadie me va a venir a acusar de cosas que NO son delito ni a pretender silenciarme. Ni a mi ni a ningún argentino".

En las imágenes que se difundieron en redes sociales, se puede ver a Villarruel de fondo discutir a los gritos con una mujer que no aparece en el cuadro. "No me callo nada, soy argentina como vos y no me cayó", replicaba la diputada nacional.

Muy activa con sus seguidores, Villarruel redobló la apuesta y fue lapidaria contra las organizaciones guerrilleras: "En nombre de la revolución mataron Inocentes, pusieron bombas, secuestraron, atacaron unidades militares, coparon pueblos y de todos esos crímenes quedaron impunes".

"Los Montoneros y sus fans son responsables de la debacle de este país y solo viven de la violencia, pero no me van a callar", sentenció la dirigente tras el incidente.