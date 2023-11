Cómo es la caza de los últimos votos para Massa y Milei en Mendoza

El próximo domingo 19 de noviembre es el balotaje presidencial entre el candidato de la Unión por la Patria, Sergio Massa, y el de La Libertad Avanza, Javier Milei. En todas las provincias, ambos frentes electorales y sus aliados están preparando los últimos detalles y buscando votos hasta el final porque, aseguran, que los números de la votación a nivel nacional estarían parejos de acuerdo a los sondeos previos. En Mendoza, la fiscalización del comicio y la militancia territorial priman.

En el peronismo está claro que sus siete intendentes son los encargados de la campaña en la provincia junto a la referente del Frente Renovador -el partido de Massa- Gabriela Lizana, quien fue recientemente elegida diputada provincial y asumirá la semana próxima. En ese sentido, el intendente de La Paz, Fernando Ubieta, dijo en diálogo con MDZ que: "La militancia es muy territorial, casa por casa. No nos sirven los actos, para que vayan quienes nos siguen, sino que hemos concentrado todos los esfuerzos en caminatas por los barrios, en charlar con los vecinos, en los negocios,de eso se trata la campaña". La Paz fue el único departamento mendocino en el que Massa ganó las instancias previas al balotaje: se impuso tanto en la primaria del 13 de agosto como así también en las generales del 22 de octubre.

El candidato a presidente vino a la provincia el 3 de noviembre pasado como única visita en la previa a la segunda vuelta y se mostró con los intendentes en un acto donde hizo anuncios sobre uno de sus ejes de la campaña: la seguridad. En esa línea, presentó el programa de Ciudades Seguras en las que incluyó varios departamentos mendocinos. En esa oportunidad no participó de un acto masivo con la militancia pero dio entrevistas a diferentes medios y además firmó junto al gobernador radical Rodolfo Suarez el envío de fondos nacionales para mitigar los daños causados por los incendios tras el último zonda.

Es probable que no haya ningún acto de cierre en Mendoza pero se evalúa si habrá alguna celebración por el día de la militancia peronista que es este viernes 17 de noviembre pero de hacerse debería ser el día previo porque se rompería la veda que comienza ese día a las 8. Puede ser un acto en el PJ central o diferentes actos en los partidos departamentales pero eso aún no está definido. Con lo que no se para, dicen desde el peronismo, es con la micromilitancia a cargo de personas que no pertenecen al PJ y que quizá nunca lo votaron pero llaman a votar a Massa para enfrentar a Milei.

Sergio Massa en Mendoza

En tanto que desde la Libertad Avanza aseguraron a MDZ que "arrasarán con los votos en la provincia". Según sus dirigentes, el triunfo local es un hecho y están concentrados en la fiscalización cuya responsabilidad recae en el frente pero con la colaboración de otros partidos, según los departamentos. "Quienes más ayuda nos darán son los dirigentes del PRO", sostuvieron. Milei estuvo en la provincia el pasado jueves y como se trató de un acto con gran cantidad de gente en la plaza Independencia, desistieron de hacer otro sin su presencia.

La diputada nacional electa, Mercedes Llano, quien encabezó el listado (hay que recordar que Milei ganó las generales en la provincia y LLA obtuvo 3 bancas de las 5 en juego en la Cámara Baja nacional) posiblemente viajará este jueves a Córdoba para el cierre de campaña libertario, en otra provincia que le guiña el ojo a este espacio político.