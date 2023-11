Sergio Massa, mano a mano con MDZ: la desafiante respuesta a Juntos por el Cambio

- ¿Cómo será la Argentina del 2024 si usted es el presidente?

- Es una Argentina con mejores exportaciones. El año que viene vamos a crecer 40.000 millones de dólares en exportaciones y eso obviamente no sólo fortalece nuestras reservas sino nuestra moneda. Va a ser una Argentina con educación pública y gratuita, no arancelada. Vamos a pagar presentismo pero vamos a pedirle a los docentes que estén adentro del aula y a los suplentes que hagan suplencias en el colegio para que los chicos estén adentro del aula. Va a ser una Argentina con un camino de simplificación y reducción de impuestos y con un poco más de coparticipación para las provincias porque vamos a coparticipar el impuesto PAIS, que es el impuesto que cobramos a los productos importados, defendiendo al trabajo nacional, vamos a recorrer el camino de mejoras de salarios. Vamos reactivar créditos hipotecarios. Ya tenemos un acuerdo que nos va a permitir un millón de créditos hipotecarios con financieras y bancos. Va a ser una Argentina en la que el Gobierno no va a estar integrado por gente de mi fuerza política sino de varias fuerzas políticas entendiendo que necesitamos recorrer el camino de la unidad nacional para enterrar definitivamente la grieta.

Será un país donde el presidente estará a cargo de dos temas centrales, la lucha contra la inseguridad y el trabajo. En la lucha contra la inseguridad dimos un paso importante acá en Mendoza con ciudades tan disímiles como Rivadavia, San Carlos, San Rafael, Tunuyán, Maipú. La idea es que tengan tecnología en la prevención de la lucha contra la inseguridad. Como contraste, además, en este momento en el que otros proponen la libre venta de armas, nosotros proponemos invertir en prevención y además exigirle a la justicia resultados. Porque de nada sirve que la policía detenga, si la justicia libera.

Sergio Massa, mano a mano con MDZ. Foto: Santiago Tagua/MDZ.

-En esta época de elecciones, hubo dos hechos significativos, una corrida bancaria y faltante de combustible: ¿Teme que en estas dos semanas que restan antes del balotaje haya algo más?

-Bueno, luego de la corrida bancaria hay 11 presos. El combustible desapareció cuando pedían y presionaban por un aumento del 40%, cuando instalaron el rumor de la devaluación y obviamente las petroleras prefieren exportar que vender en el mercado interno porque en el mercado interno defendemos el precio barato de la gente. En el medio apareció el otro candidato planteando liberación de precios. La gente tiene que saber qué significa eso. Significa que pasaría de pagar 350, a pagar 800 mangos el litro de nafta. A valor de hoy. Eso es ni más ni menos que el término liberación de precios. Y nosotros ahí defendimos la posición de la gente. Un día dije: 'si no aparece el combustible, se cierran las exportaciones'. Y mágicamente a la tarde empezaron a aparecer los camiones de combustible. Después, el sindicato a la noche dijo 'si no abastecen, apoyamos la decisión del ministro y además bajamos los equipos de Vaca Muerta'. Y se inundó de camiones de combustible la Argentina. Nosotros vamos a defender el bolsillo de la gente, aparezca lo que aparezca en el contexto electoral. Entiendo que el problema más serio en todo caso es que esa jubilada o ese laburante esa semana de la corrida fue y pagó $1200 un dólar o ese empresario o ese productor mendocino que tenía calzadas de importaciones y entonces hizo cobertura con dólares financieros a 1200 y hoy lo vemos 850 ¿Quién le paga esa diferencia? Porque hay 11 presos, vamos a seguir hasta el final de la causa pero esa diferencia por declaraciones irresponsables y actitudes delictivas, en el camino la gente la perdió. A mi me preocupa cuando se toma de rehén a la gente para tratar de torcer un resultado electoral.

- Algunos dirigentes de la oposición incluso dirigentes que se dicen neutrales, hablan de que es necesario fiscalizar. Entiendo que cuando hablan de fiscalizar se refieren que van a fiscalizar, no para Unión por la Patria, sino para La Libertad Avanza, para evitar un posible fraude. ¿Qué opinión le merece eso?

- Bueno, vio que dijeron ahí que hay 1.300 urnas de votos cero de Milei. Hay 1.625 urnas de votos, cero de Massa. ¿Qué tendría que decir yo? Pero mire, en democracia hay que saber respetar el voto de la gente y el resultado de la elección. A veces se gana, a veces se pierde. Lo que no hay que hacer es poner riesgo después de 40 años de democracia, nuestro sistema porque no nos gusta un resultado. Entonces me parece muy bueno que haya mucha fiscalización porque nosotros tenemos que ganar con el voto de la gente. Y que haya gente que lo cuide está muy bien.

-Por otro lado, muchas veces desde Unión por la Patria se dice que si gana La Libertad Avanza, lo que está en riesgo es la democracia. ¿Por qué está en riesgo la democracia?

- Primero porque para gobernar en este país que es un país complejo, con tensiones hace falta mucha templanza, hace falta mucha madurez, hace falta experiencia y sobre todas las cosas hay que tener el umbral de aceptación de la frustración muy administrado. Cuando uno ve que frente a una pregunta incómoda, Milei reacciona de la manera que reacciona uno dice: 'Bueno y frente a un problema sindical, un problema social, ¿cómo va a reaccionar este hombre?'. Siempre digo que tenemos que pensar por cuatro años quien cuida nuestra casa, nuestra ciudad y nuestros hijos. Y le pregunto a los mendocinos quién se imaginan cuidando sus hijos los próximos cuatro años porque en definitiva esa es la tarea que tiene un presidente, la de proteger a su sociedad, la de no llevarlo a una guerra, la de no romper relaciones internacionales. Cuando escucho que quiere romper con China, un millón mil empleos argentinos venden trabajo a China. Romper con Brasil y el Mercosur. Un millón setecientos mil empleos argentinos dependen de ese comercio. Romper con el Papa. El Papa es el argentino más importante de la historia. Nosotros vamos a pensar cómo viene en el 2024 a la Argentina, no como rompemos relaciones con el Papa, con el Vaticano. Cuando veo los insultos al Papa realmente pienso que lo que es un un desconocimiento inclusive a que somos en la enorme mayoría católica en la Argentina que respetamos y sentimos orgullo de que un argentino se haya transformado en el argentino más importante de la historia.

-Usted esta tarde visitó al gobernador Rodolfo Suárez. El gobierno que plantea a partir del 10 de diciembre ¿Tiene que ver con una relación muy aceitada con los gobernadores incluso de la oposición?

- Con Suarez en la madrugada de los incendios le pregunté qué estaba pasando. En ese momento yo estaba con gobernadores en Tucumán, le pedí a Kicillof que mandara equipos para ayudar a la provincia de Mendoza. Lo llamé a Cabandié, le pedí que mandara equipos para ayudar a la provincia de Mendoza. Le preguntamos al gobernador de Santiago del Estero si se estaba disponible un avión de última tecnología que compró la provincia para poder ayudar en los incendios. Y además le dije a Suarez, hablemos el lunes para ver cómo termina en términos de impacto de pérdidas. Cuando hablamos y me contó lo que habían perdido y lo que necesitaban, le conté que venía el viernes a largar el programa 'Ciudades Seguras' para Maipú y otros municipios y le dije que le iba a traer los recursos. Además aprovechamos y resolvimos la discusión del transporte. El Gobierno nacional pone dinero para que el boleto de los mendocinos salga más barato. Hay una discusión respecto respecto de las liquidaciones y lo resolvimos para que desde el lunes empiecen a recibir el dinero. Además decidimos apoyar a los cuarteles de bomberos porque valoramos enormemente el trabajo que hicieron. Pero sí, creo que los mendocinos eligieron un gobernador de un signo político y uno tiene que trabajar con el que eligieron los mendocinos, no con el que le gustaría.

- Usted mencionaba algunas de las propuestas económicas del candidato de La Libertad Avanza como por ejemplo cortar la comercialización o las relaciones con China o Brasil. ¿Cómo piensa que pueden verse afectados los productores mendocinos si Milei es presidente?

- Primero van a tener tasa en dólares con la pérdida de crédito que eso significa, tasa de interés en dólares, significa que se quedan sin crédito. Segundo, van a tener un problema muy serio porque la caída de mercados como China o como Brasil solo en la vitivinicultura. Brasil es uno de los principales mercados del vino argentino y pueden representar en total para Argentina una caída de exportaciones peor que la sequía. O sea romper relaciones con Brasil y con China es duplicar el problema de la sequía. Mire que fue grave el problema de la sequía este año, en términos de impacto en nuestras cuentas y por lo tanto en la vida de la gente. Así que creo que lo tienen que saber. Tienen que saber que la energía tan importante para el agua de nuestros productores la van a pagar dos veces y media porque la eliminación del subsidio de energía que propone Milei es que paguen dos meses y medio la luz los productores pero además los consumidores de cualquier residencia mendocina. Tienen que saber que si tienen un hijo en la universidad, van a pagar $270.000 por mes. Y que si tienen un jubilado de la familia, el jubilado pierde el bono y pierde los $21.000 por mes de medicamentos gratuitos que tienen.

-Usted anunció un programa que tiene que ver con la seguridad que es uno de los grandes temas de la agenda pública. Otro de los temas es la inflación. ¿También es su gran desafío si es presidente?

-Sí, pero ahí les diría que estoy sumamente optimista porque vamos a déficit cero porque el año que viene crecemos en exportaciones 40 mil millones como le dije antes y el revalúo de moneda va automáticamente a bajar la inflación.