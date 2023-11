Un agente aduanero declaró que le pidieron coimas en nombre de Walter Bento

Walter Bento entró a la sala de tribunales donde se lleva el juicio esposado, tras ser trasladado desde la cárcel federal de Cacheuta. Tras ser destituido enfrenta una nueva audiencia que, además, es clave. Es que declara Diego Barrera, uno de los testigos considerados clave.

Barrera fue quien mató a Diego Aliaga y fue condenado a prisión perpetua. Pero además es uno de los que, a través de contactos y testimonios, involucró a Bento con el pedido de coimas para obtener beneficios. Con Bento detenido, hay más expectativa.

Antes, declaró un testigo que generó un fuerte impacto. El agente aduanero Gonzalo Ramírez Madrid dijo que Diego Aliaga le pidió coimas para quedar libre. El hombre estaba preso por una causa de contrabando, Y aseguró que Aliaga le pidió 40 mil dólares para quedar libre y otros 200 mil para hacer lo mismo con el resto de los detenidos. Además, denunció que Bento lo hostigó, lo sometió a tratos inhumanos y maltratos. "Cerca del mes de agosto todavía estábamos en el pabellón 16, que es el de ingreso, tenía un telefonito y recibo un llamado. Era Diego Aliaga. Cuando recibo la llamada y dice soy el “loquillo”, como se refería él, te la voy a hacer corta. Para salir de ahí tenés que poner 40 mil dólares y ubicar al resto de los imputados y juntar 200 mil dólares. Son para el juez, para el Walter, o el Volswaguen, lo decía por el Vento, el auto", declaró.

Según explicó el testigo, las llamadas se repetían, con maltrato y aumento en los pedidos. "Mirá, no estás en condiciones de pedir nada. O ponés la guita o te vas a pudrir en la cárcel. Luego me llamaba. Me ha llamado varias veces. 5 o 6 veces. Cuando los llamados sucedían, ponía el altavoz. Estaba en el pabellón con Roberto Flores, inhibes, entablé una relación cercana con él…ponía el altavoz cuando Aliaga me llamaba. Y bueno, otra vez, siempre era agresivo. Esa persona simpática de repente era un monstruo Y me iba aumentado. Vos 40 mil y el resto 200. Después me agregaba tu departamento, y decile a Cristian que me traiga el 08 del auto", dijo.

El testigo dijo que no denunció antes todo porque tenía miedo, por la asimetría de poder que existe. Pero recordó que en 2018 sí denunció pero ningún abogado quiso patrocinarlo.

El testimonio de Madrid fue contundente porque explicó con detalles el modus operandi y ratificó lo que había dicho en la instrucción. Además, volvió a contar que fue testigo de un testimonio de alguien que sí pagó y consiguió los beneficios prometidos. SE trata de Rosa Fernández, quien estuvo detenida en El Borbollón y, aseguró Madrid, pagó 40 mil dólares para un cambio de calificación en su causa y fue liberada. El testigo relató que habló con la mujer estando en la cárcel. Y allí ratificó que tuvo que pagar. "Rosa Fernández estaba muy afectada. En un momento le pregunto cómo consiguió salir. Me dijo que su abogado le pidió 40 mil dólares para arreglar con el juez y me dijo 'los tuve que pagar porque no quería estar más ahí'", recordó. Incluso la mujer no había logrado reunir todo y tenía una deuda con los corruptos.

"El modus operandi fue el mismo que en casos anteriores: a cambio del soborno, Miranda solicitó una ampliación de declaración indagatoria de Rosa Fernández, luego utilizada por Bento como excusa para “recalificar” los hechos, encuadrándolos en una tipificación menos gravosa para luego conceder su libertad espuria", dice el expediente.