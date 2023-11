Patricia Bullrich cruzó a Rodríguez Larreta y aseguró un "piso" de votos para Javier Milei

Patricia Bullrich, la excandidata a presidente de Juntos por el Cambio, apuntó contra la línea conservadora del partido y los responsabilizó de no buscar el cambio, a diferencia de ella: "Quienes llevamos a Juntos por el Cambio y tratamos que siga tenemos una razón clara, la gente quería un cambio. Hubo otros que hicieron una propuesta más conservadora y se quedaron en una posición que no aportaba", lanzó.

En diálogo con Radio Continental, la presidenta del PRO apuntó indirectamente con los integrantes de Juntos por el Cambio que no apoyaron a Javier Milei de cara al balotaje y también realizó una autocrítica admitiendo que si hubieran "ido juntos en la oposición ganábamos en primera vuelta".

"Ahí están los que no vieron y se negaron en acompañar una política de cambio", explicó Bullrich. Y habló también sobre la situación actual, en donde muchos integrantes están en contra del "apoyo incondicional" por parte de Bullrich y Mauricio Macri hacia Milei: "Yo intente una unidad desde Juntos por el Cambio, pero me pusieron todas las barreras, me dijeron que nunca en la vida íbamos a trabajar con Milei".

También, la excandidata volvió a hacerle campaña a Milei y dijo que la gente que la votó a ella en las PASO y en los comicios generales tiene que optar por el libertario porque hay que votar "el cambio, no la continuidad y la corrupción". "Votemos por un cambio que nosotros vamos a estar para lograr que ese cambio esté en el marco de la ley, de la constitución, que siga con los valores del país", aclaró. Así, intentó nuevamente llamar a esos indecisos que se quedaron sin representante en este balotaje presidencial y deben elegir entre dos opciones que no los identifican.

Bullrich afirmó que espera que un 80% de sus adeptos, que la eligieron en las dos anteriores elecciones, vote por Milei el 19 de noviembre.

Con respecto a si tendría un cargo ejecutivo dentro de un eventual gobierno de Milei, la exministra de Seguridad solo aseguró que aun no habló del tema con el libertario, pero no negó la posibilidad.

Bullrich apoyó a Milei tras ser derrotada en los comicios generales.

Cabe destacar que desde que Macri y Bullrich apoyaron a Milei, JxC se fracturó y quedo dividida entre los que están a favor de esa decisión y los que no. Entre los que van por la negativa se encuentran Horacio Rodríguez Larreta- quien compitió en la interna de las PASO con Bullrich-, María Eugenia Vidal y representantes de la UCR, como Gerardo Morales y Martín Lousteau quienes se despegaron completamente y hasta tuvieron intercambios picantes en redes con el expresidente.