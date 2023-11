Tras la reunión entre Alfredo Cornejo e intendentes del PJ, Diputados aprobó el Presupuesto 2024

Tras varias idas y vueltas, el oficialismo logró acordar con el peronismo y la Cámara de Diputados de la Legislatura avanzó con el proyecto de Presupuesto 2024, el cual ahora cuenta con media sanción. Todo se destrabó a partir de una reunión de intendentes peronistas con el gobernador electo, Alfredo Cornejo. Una novedad es que habrá permiso para roll over por un año, algo que no estaba contemplado inicialmente.

Cambia Mendoza necesitaba 7 miembros de otros espacios para conseguir la autorización de toma de deuda de $29 mil millones -que requiere de dos tercios de la cámara- y así continuar con la ejecución de las etapas III y IV del metrotranvía. El bloque oficialista consiguió las adhesiones de manera amplia: la votación terminó con 45 votos positivos y apenas 3 votos negativos (Laura Balsells Miró, Gustavo Cairo y Mercedes Llano). La Unión Mendocina votó dividida, ya que Gabriel Vilche y Jorge Difonso si acompañaron.

La sesión para darle media sanción a los proyectos de Presupuesto, Avalúo e Impositiva comenzó el miércoles pasado, pero -ante el panorama desalentador para el oficialismo y la negativa opositora- se pasó a cuarto intermedio hasta este lunes. En el medio hubo intensas negociaciones entre la dirigencia, con el objetivo que hoy se reanudara la sesión a las 10:30. No obstante, se llamó a dos cuartos intermedio nuevamente y se abrió un período de charlas a contrarreloj hasta las 16:30 y 18, respectivamente.

Un detalle no menor es que dicha negociación no fue únicamente entre los bloques legislativos, sino que incluyó al gobernador electo, Alfredo Cornejo, y a los intendentes del justicialismo. El cónclave fue realizado en el Hotel Hyatt y contó con la presencia de jefes comunales actuales y, también, aquellos que asumirán en diciembre. Entre ellos se encuentran Martín Aveiro y Emir Andraos (Tunuyán), Celso Jaque (Malargüe), Flor Destéfanis (Santa Rosa), Matías Stevanato (Maipú), Omar Félix (San Rafael), Fernando Ubieta (La Paz) y Edgardo González (Lavalle). En tanto, participó el intendente de San Carlos e integrante de La Unión Mendocina, Rolando Scanio.

Los intendentes del PJ tras la reunión con Alfredo Cornejo. Foto: Maximiliano Ríos / MDZ

Uno de los puntos que la oposición puso sobre la mesa para ceder en la toma de deuda a través de bonos verdes fue modificar la distribución de fondos de coparticipación para las comunas, lo cual el Gobierno tuvo en cuenta y, de esta manera, no habrá cambios en el reparto de dinero según crecimiento demográfico hasta que estén los datos definitivos del Censo 2022. Lo que ocurre es que, si bien algunos territorios se veían beneficiados, otros sufrían un sensible recorte en su billetera.

"Les he pedido a los intendentes del peronismo que acompañen el presupuesto 2024, que con cualquier resultado del domingo 19, igual va a ser un año complicado. Eso nos obliga a los que estamos en gestiones de gobierno, a ser responsables en la planificación de las cuentas públicas", precisó Cornejo en su cuenta oficial de X (antes Twitter) tras el cónclave.

Dirigentes vinculados al peronismo aseguraron que el acercamiento con Cornejo fue a pedido del candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, con el fin de demostrar que existe voluntad de "diálogo" con otras fuerzas. Asimismo, comentaron que le solicitaron a Cornejo mayor "sinergia entre los municipios y el Ejecutivo provincial" en cuestiones relacionadas a Vialidad y Aysam, además de reforzar los programas de inversión de infraestructura municipal.

Para las obras que corresponden a las etapas III y IV de la extensión del servicios de transporte ferroviario, el Gobierno de Mendoza pidió en la Casa de las Leyes una nueva autorización para tomar una deuda de 29 mil millones a través de la emisión y colocación de títulos de deuda SVS (Social, Verde y Sustentable). En 2022 se procedió a incluir la obra en el paquete de toma de deuda de 8 mil millones, los cuales fueron utilizados a través de adelantos a la empresa CEOSA en pos de congelar precios en moneda extranjera.

La Cámara de Diputados cuenta con 48 legisladores y un total de 45 votaron en favor del Presupuesto 2024. Este lunes no hubo ausentes ni abstenciones. De las 48 bancas, 25 pertenecen al oficialismo, 17 al Frente de Todos-Partido Justicialista, 4 a La Unión Mendocina, 1 al Partido Demócrata y 1 al Partido Verde.

"Desde La Unión Mendocina vamos a votar en contra del presupuesto 2024, porque no se hicieron las reformas para bajar gastos inútiles e implica más endeudamiento y una gran suba de impuestos que se sentirá en las boletas del próximo año. ¿La Cámpora? Volvió a pactar con Cornejo", señaló en la previa el diputado provincial de La Unión Mendocina, Gustavo Cairo, uno de los tres diputados que votó en contra del proyecto. Finalmente, él y Laura Balsells Miró -del PRO demarchista- no acompañaron el proyecto de ley. Tampoco la hizo Mercedes Llano (Partido Demócrata). Gabriel Vilche y Jorge Difonso se despegaron de la postura de La Unión Mendocina y votaron de forma no unificada. Incluso, el intendente de San Carlos, Rolando Scanio -hoy en LUM- fue parte de la negociación cara a cara con Alfredo Cornejo.

Pasadas las 18.30 horas, con 21 votos afirmativos y 19 negativos, Diputados también aprobó los proyectos de Avalúo e Impositiva 2024. Allí, el peronismo votó en contra, a excepción de Omar Félix y Edgardo González, que se abstuvieron. La Unión Mendocina tampoco unificó criterios y Gabriel Vilche votó junto al oficialismo.