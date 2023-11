Javier Milei apuntó contra el Gobierno por la "campaña del miedo" en su contra

A horas del debate presidencial en el que se enfrentará con Sergio Massa, el candidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei, lanzó un nuevo spot criticando al Gobierno por la "campaña del miedo" que han lanzado en su contra.

"Soy el miedo, el candidato de los que menos tienen. Te voy a contar cuál es mi plan. Voy a meterme en tu cabeza para que cuando te pares frente a una urna, sientas que tratar de estar mejor es muy peligroso y te conformes con muy poco", asegura una figura oscura en el spot de Milei.

Mirá el nuevo spot de Javier Milei:

"Que te conformes con un hospital sin insumos y con un boleto de tren en vez de con la primera cuota de tu auto. O con platita en vez de con plata de verdad. ¿Viste que yo no te hablo de darte más? No me hace falta. Con tenerte preocupado de tener lo que tenés, me alcanza", agrega el "candidato del miedo" en el spot.

"Te hablo de la venta de órganos para que no veas que con un plan me puedo comprar a una persona entera. Quiero que pienses que esa vida mejor con la que siempre soñás, no es para vos. No es posible, resignate. Y ya que estamos, militame. Al que piense que pueda haber algo mejor, asustalo", completa el spot.

Y cierra: "Mi plan es dominarte para que te paralices y dejes pasar los yates, los bolsos, las fiestas en Olivos y los trenes que chocan. Porque sé que sin mí, sin miedo, se puede estar mejor, se puede abrir un negocio, se puede estudiar, se puede llegar a fin de mes, se puede jugar una final, patear el último penal y salir campeón del mundo. Pero yo no quiero nada de eso, porque yo soy el miedo y el miedo es tu enemigo".

"Miedo tengámosle a los que nos gobernaron 40 años, se hicieron todos ricos y nos dejaron donde estamos. Votá sin miedo", concluye el spot.