Mientras analizan la propuesta del Gobierno, desde el SUTE le respondieron a Alfredo Cornejo

Este jueves se realizó la cuarta instancia de negociación entre el Gobierno provincial con el gremio SUTE, que nuclea al sector docente, a partir de la propuesta de un incremento salarial que ha propuesto el Gobierno en paritarias en principio para noviembre y diciembre del 2023. La propuesta final que presentó el Gobierno provincial a los docentes es una actualización de un 14% para los dos últimos meses del año, con el agregado del estado docente del 18% para cada uno de los meses, y para enero, febrero y marzo del año que viene un 5,8% para cada mes.

Gustavo Correa, número dos del SUTE, dialogó con MDZ Radio 105.5 FM y explicó que "esa es la propuesta en términos generales. Nosotros tenemos algunas cuestiones específicas como lo es el 18% del estado docente que es un adicional que tenemos los trabajadores de la educación. También está el código paritario 2013 y 2008 de los celadores, también del 18%, y después algunas cuestiones de funciones, como por ejemplo los incrementos para la jerarquía".

Además, aclaró cómo es la relación del SUTE con el gobernador electo, Alfredo Cornejo. El representante de Cambia Mendoza realizó una declaración que no fue del agrado de los docentes, insinuando que el entendimiento entre ambas partes en su anterior gestión fue "por las buenas o por las malas". Correa comentó que "me parece que fue bastante desafortunada la declaración de Alfredo Cornejo. Primero, porque hoy hay una situación de violencia en las escuelas, es un mal ejemplo que la máxima autoridad de la provincia pueda transmitir esa situación. Hoy en las escuelas tenemos situaciones de emergencia que tienen que ver con muchos hechos de violencia y que el gobernador electo le aporte más violencia me parece desacertado".

"Me parece que debería pedir disculpas porque el ejemplo tiene que venir de la máxima autoridad de la provincia, que a mí no me sorprende por de quién viene, pero sí me parece que son declaraciones desafortunadas. Si de verdad cree que esto se tiene que resolver, hay que resolverlo con diálogo y en el ámbito que corresponda. Hoy lo que necesita la provincia es recuperar la racionalidad", agregó.

Representantes del SUTE reclaman una paritaria salarial.

En relación a cómo esperan que sea la relación durante el nuevo mandato, aclaró que "entendemos que si la paritaria está abierta y podemos discutir nuestras condiciones salariales y laborales, no tendría porqué haber conflicto. Lo que pasa es que el decir por las buenas o por las malas no es el método, nosotros queremos que el gobernador de la provincia nos respete también, sea por las buenas o por las malas".

El representante del gremio docente se refirió a la brecha salarial que separa a Mendoza del resto de provincias: "Para resolver el ranking salarial, lo que tiene que hacer el Gobierno de la provincia es darnos el pago del 2020. Nosotros venimos con un arrastre de deudas, mientras que el resto de las provincias siguen teniendo aumentos salariales y nosotros al habernos desenganchado en el 2020, quedamos en la cola del ranking. Aún no hemos podido salir de ahí. No hay acta paritaria en la que no quede reclamada esa deuda".

"Lo que hemos planteado en esta paritaria es que le faltan un montón de puntos que venimos reclamando, aunque también contiene algunos otros. Nosotros tenemos un atraso que está vinculado a la base de cálculo, los aumentos salariales son respecto a diciembre del 2022, que es el último salario, y eso va generando un desfase constante. A pesar de esto, hemos podido avanzar salarialmente, y entendemos que acompañando en gran medida la inflación gracias a la paritaria nacional que es la que nos ha ido marcando el ritmo en la provincia", cerró.

Escuchá la nota completa: