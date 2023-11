Sergio Massa y Javier Milei se trenzaron en redes en un cruce caliente

A menos de 20 días para el balotaje, la campaña se enciende con todo. Este miércoles, Javier Milei y Sergio Massa protagonizaron un picante cruce en redes sociales luego de que el candidato de Unión por la Patria posteara un fuerte video en el cual se recopilan distintos fragmentos del libertario, y de la diputada electa Diana Mondino, hablando en relación a la venta de órganos. El libertario lo acusó de mentiroso y de realizar "campaña sucia".

"Yo no creo en la venta de órganos, no es un mercado más. La vida no tiene precio", escribió en sus redes Sergio Massa, seguido del citado video, en donde tanto Milei como Mondino aparecen comentando sobre la venta de órganos. "Es un mercado más", decía Milei, mientras que en el recorte utilizado para el video, Mondino aparece diciendo que "el mercado de órganos es fantástico".

Por esta razón, el libertario lo cruzó y lo apuntó por la problemática de la nafta: "Sergio Massa, lo que nadie cree es en tu palabra. Hace dos días dijiste que la nafta no subía y hoy subió diez por ciento. En vez de mentirle a la gente con campaña sucia para cuidar tus privilegios hacete cargo del desastre económico que hicieron ustedes en estos cuatro años. Llevan veinte años mintiéndole a la gente. No te creemos más".

Previo a las elecciones generales del 22 de octubre, el espacio de La Libertad Avanza había denunciado que desde Unión por la Patria se estaba realizando "campaña sucia" y "campaña del miedo", luego de que en todos los transportes públicos de la ciudad, pusieran carteles que aclaraban cuánto dinero saldría el boleto sin subsidio, en un eventual gobierno de Javier Milei.

Mirá el video con el que Massa chicaneó a Milei

No es la primer chicana que Javier Milei le hacía a Sergio Massa con respecto a este tema: el martes posteó un video en donde bajo el título de "casta o libertad", argumentó que "el desabastecimiento y la inflación, son las consecuencias directas del modelo de la casta que defiende este gobierno de delincuentes con el ministro Sergio Massa a la cabeza".