La convocatoria final que hizo Alfredo Cornejo a Juntos por el Cambio de cara al balotaje

A menos de tres semanas del balotaje que protagonizarán Javier Milei y Sergio Massa, Alfredo Cornejo se refirió a las denuncias en varios puntos del país sobre un supuesto fraude electoral en los comicios de octubre que dieron como ganador al candidato de Unión por la Patria.

Y pese a indicar que desde Juntos por el Cambio "no hay una denuncia de fraude concreta" en la Justicia Electoral, el gobernador electo de Mendoza llamó a la coalición a fiscalizar para "evitar cualquier fraude" el próximo 19 de noviembre.

"Lo único que evita cualquier fraude es que en cada mesa haya un fiscal de Juntos por el Cambio, del radicalismo, del Pro", expresó este miércoles por LN+ al tiempo de considerar que "sería un bochorno" que un episodio de esas características suceda en una "democracia plena".

"Juntos por el Cambio debería hacer su mayor esfuerzo militante fiscalizando, fundamentalmente en los lugares donde el kirchnerismo y el peso del Estado está siempre tentado a hacer fraude", recalcó.

Consultado por alguna prueba que compruebe alguna irregularidad en las elecciones pasadas, Cornejo planteó haber visto "cosas raras" y mencionó la aparición de "urnas en donde algunos candidatos salen con cero votos y otras con 30 o 40 votos".

Asimismo, el mandatario provincial hizo hincapié en dos puntos a tener en cuenta en el balotaje: "La posibilidad de fraude y la presencia de fiscales que no están preparados”.

"Acá lo que tiene que haber es que en ninguna mesa de toda la República Argentina haya duda de fraude. Y eso lo único que lo garantiza son fiscales democráticos", ratificó.

Por otro lado, se refirió a los conflictos internos del espacio a raíz de las posturas asumidas de cara a la segunda vuelta electoral y ratificó que la fuerza opositora no se debe “comprometer” con ninguno de los dos candidatos. “El que quiere votar a Milei, que lo haga. Que no tenga ningún reproche. Y los que no se animan y votan a Massa, que lo digan", concluyó.