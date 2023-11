Janina Ortiz descartó renunciar como diputada y denunció una “sentencia previa”

La secretaria de Gobierno de Las Heras y diputada provincial electa por La Unión Mendocina, Janina Ortiz, afirmó este miércoles que no renunciará a su banca legislativa pese a las acusaciones judiciales que pesan en su contra. Denunció un intento de avasallamiento de parte del oficialismo e indicó que pretenden una “condena previa” en su contra, a la vez que ratificó que es inocente.

La esposa del intendente lasherino Daniel Orozco brindó una conferencia de prensa este mediodía en el que dio detalles acerca de las causas que enfrenta en la Justicia provincial por el caso de las cooperativas y una acusación por el delito de coacción.

Asimismo, se refirió al análisis que debe realizar la Comisión de Poderes y Reglamentos de la Cámara de Diputados, la cual deben dictaminar sobre las habilidades de los legisladores electos antes de su jura.

Según deslizó Ortiz, el oficialismo pretendería frenar su asunción y por lo tanto descartó la posibilidad de renunciar.

“He tomado conocimiento por una nota periodística que la Comisión de Poderes y Reglamento, conformada en su mayoría por legisladores oficialistas, pondría en tela de juicio mi moral y mi ética para asumir la responsabilidad que el pueblo de Mendoza me otorgó para ser diputada provincial por el frente opositor de La Unión Mendocina”, explicó la legisladora electa,

Esta comisión especial está compuesta de miembros en ejercicio y tiene como finalidad dictaminar sobre la validez de las actas de elecciones y sobre la habilidad de los electos o las electas de acuerdo a las excepciones determinadas por los Artículos 65, 66 y 72 de la Constitución provincial.

“Las razones que aducen son denuncias en mi contra por coacción y por el caso de las cooperativas las cuales no tienen sentencia firme ni hay una condena. Por lo tanto aquí se estaría vulnerando una vez más mis derechos y se estaría cometiendo un avasallamiento ya que esto se encuentra en etapa de investigación y esta comisión estaría dictando una sentencia previa”, indicó.

En este sentido, Ortiz afirmó que “yo no voy a renunciar a mi banca, bien ganada en elecciones, porque soy completamente inocente”.

Respecto de la posibilidad de que la comisión no avale su juramento, la actual funcionaria lasherina sostuvo que “estarían violando el principio de inocencia, estarían ejerciendo una condena previa. Estarían por encima de la Justicia y del voto popular ejerciendo una condena previa. Son una serie de iluminados que pueden decirte que no vas a asumir pese a que la ciudadanía te votó y pese a que no hay una condena de culpabilidad en tu contra”.

En cuanto a su situación judicial, la esposa del intendente Orozco señaló que no teme ir a prisión y remarcó los delitos de los que se le acusan son excarcelables. “Yo no tengo miedo porque sé que soy inocente y tengo todas las pruebas para que ni siquiera se llegue a una condena”, manifestó.