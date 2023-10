Las causas judiciales podrían postergar la asunción de Janina Ortíz

Aunque la fecha no está del todo confirmada, la Legislatura apuesta a que el próximo 23 de noviembre juren los diputados y diputadas que fueron elegidos en la elección del 24 de septiembre pasado. Una semana antes, una Comisión – Poderes y Reglamentos- analizará todos los antecedes de los nuevos miembros y desde el oficialismo analizan prestar atención al caso de Janina Ortiz, la esposa del intendente de Las Heras saliente Daniel Orozco, quien ingresaría por el primer distrito por la Unión Mendocina. Aseguran que puede plantearse su “idoneidad moral” por estar imputada en el caso de las cooperativas truchas y tener otras causas abiertas como por presunto encubrimiento de un abuso sexual. Aunque, sin embargo, la mayoría de los legisladores consultados por MDZ espera que Ortiz “tenga un gesto” y se abstenga de jurar hasta que se resuelva su situación judicial.

El 6 de noviembre es la entrega de diplomas a los nuevos legisladores electos y a partir de ahí, se abre una ventana hasta la fecha de juramento. La llamada “sesión preparatoria” es el 23 de noviembre. La Comisión de Poderes y Reglamento se conformará con los diputados que tienen continuidad y analizará los pliegos. La primera apuesta es que Ortiz le diga a Diputados que postergará su asunción hasta que avancen las causas judiciales que pesan en su contra.De todas maneras, esto aparentemente no ocurrirá porque la actual funcionaria lasherina ya ha usado sus "fueros", que es la inmunidad que tienen los legisladores desde que son electos, para defenderse en las causas en las que está involucrada.

Por lo tanto, la mayoría de los legisladores estaría dispuesto a que la Comisión de Poderes y Reglamentos analice su caso y lo ponga a disposición de todos los diputados en el recinto. El mecanismo legislativo consiste en primer lugar en el envío por parte de la Junta Electoral Provincial de los antecedentes de los legisladores tanto a la Cámara de Diputados como la de los Senadores. Se reúne la Comisión de Poderes y Reglamentos de ambas cámaras por separado y analiza antecedentes de todo tipo de los nuevos integrantes. Es el momento de ponerse al día. Por ejemplo, pueden observar que un legislador tiene deudas con el Estado mendocino, es decir que debe impuestos, entonces le piden que los paguen.

La diputada electa Janina Ortiz

Pero pueden encontrarse con otros asuntos, por ejemplo con problemas graves con la Justicia y que hayan tenido repercusión pública en el desempeño como funcionaria pública como es el caso de Ortiz. La Constitución Provincial que dice que quienes estén cumpliendo condena no pueden asumir como legisladores. Por otro, la ley de ficha limpia que impide a quienes sean condenados por delitos de corrupción, contra la libertad y la integridad sexual, entre otros, ser candidatos a cargos electivos u ocupar funciones públicas. La diputada electa de la Unión Mendocina queda afuera de estas posibilidades porque no tiene una condena.

Pero en el caso de que no haya condenas pero sí causas abiertas o de mucha trascendencia pública pueden ser apartados por falta de idoneidad moral. Claro que es un tema muy finito y discutible pero desde el oficialismo y otros bloques, lo plantearían en la Comisión para marcar un antecedente independientemente sea el resultado del debate.Si se le da lugar al planteo, puede haber dos opiniones, uno por la mayoría y otro por la minoría que deberá ser plasmado en lo que se conoce como “despacho”. Ambos deberán ser discutidos por la Cámara de Diputados en el recinto. Por ejemplo, se puede debatir que Ortiz no tiene idoneidad moral para jurar por tener una causa por presunto encubrimiento de abuso sexual y por haber sido funcionaria pública cuando esto ocurrió, como también las dos causas que tiene que afectan fondos públicos- ya fue imputada en el caso de las cooperativas irregulares por fraude a la administración pública- . Diputados le puede indicar que no podrá jurar hasta que no se resuelvan esas causas.

Los legisladores consultados por MDZ de distintos partidos están convencidos de avanzar con esta situación. Otros, en cambio, dudan si es algo posible. No hay antecedentes parecidos pero algunos similares. La exdiputada peronista Leticia Mayorga renunció en 2007 cuando se descubrió que había falseado un título de psicopedagoga y no tenía esa profesión. En ese mismo año, fue echada por la Cámara Beatriz Pedernera (PJ) por quedarse con los sueldos de sus empleados. Los legisladores que quieren avanzar con esta propuesta sobre Ortiz creen que de esta manera evitarían que vuelva a presentarse situaciones similares, sentarían un antecedente de "protección" para la Cámara.