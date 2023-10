Video: "Hasta acá llegaste, Javier", la tajante advertencia de Massa a Milei en pleno debate

Javier Milei (La Libertad Avanza) y Sergio Massa (Unión por la Patria) protagonizaron un fuerte cruce durante la realización del segundo debate de candidatos a presidente de la Nación, llevado a cabo este domingo por la noche en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). "Javier, hasta aca llegaste. Dejá de faltarle el respeto a las mujeres", expresó Massa luego de que Milei confrontara previamente con Myriam Bregman, del Frente de Izquierda.

Inicialmente, Milei apuntó contra la candidata del FIT al sostener que "si los socialistas supieran de economía no serían socialistas. Es tu caso, Myriam. Habla de reducir la jornada laboral para generar más puestos de trabajo". "Esto es maravilloso. ¿Por qué no la llevamos a una sola hora por día? Va a haber empleo para todos. Es como decir que se modifica la Ley de Gravedad con un decreto", dijo el libertario en tono irónico.

Y siguió: "Como si todo esto fuera poco, dice que el salario tiene que estar por encima de la canasta básica, pero el problema es que -con lo que vos proponés- en lugar de tener más vamos a tener muchísimo menos con un nivel de empleo enorme y empresas quebradas que seguro vos vas querer nacionalizar".

Es por ello que Sergio Massa, en tono desafiante, le contestó: "Javier, hasta aca llegaste. Dejá de faltarle el respeto a las mujeres, porque me parece que -más allá de que de piensen diferente- tienen derecho a opinar distintos a vos. Me parece que muestra tu rasgo autoritario. Quiero dejar bien claro lo que está planteando Milei: básicamente es un mercado de trabajo donde las mujeres no tienen posibilidad de desarrollo, los más jóvenes tienen que ir al mercado precario del salario y donde los trabajadores pierden derecho a vacaciones pagas e indemnización. Sobre todas las cosas, donde volvemos a un regimen de esclavitud. Es lo que está planteando".

