¿Qué ocurrió durante el discurso del presidente en el Coloquio de IDEA?

El presidente de la Nación hizo su reaparición al público con un discurso en el Coloquio de IDEA, un punto de encuentro que reúne a los dirigentes de los sectores relevantes del ámbito nacional e internacional, público y privado; para el tratamiento estratégico de las grandes cuestiones nacionales que preocupan e interesan al empresariado.

El periodista y uno de los directores de MDZ, Ruben Rabanal, se encuentra en Mar del Plata cubriendo el evento. Este jueves, en diálogo con MDZ Radio 105.5 FM, compartió cómo se vivió el discurso del máximo mandatario argentino, Alberto Fernández. "Cada vez que el presidente cambiaba la filmina, se escuchaba un murmullo de fondo. Este es el Coloquio con más cantidad de gente de toda la historia. El nerviosismo y la expectativa de ver qué viene por delante lo justifica", expresó.

El presidente de la Nación durante su discurso.

Además, mencionó que "el salón estaba repleto, no entraba un alfiler. Cada vez que el presidente hacía una mención, la gente hablaba en un descreimiento total de lo que estaba explicando. Habían algunos empresarios que debatían lo que mencionaba Alberto Fernández".

Este miércoles presentó mucha inestabilidad para el país, lo cuál tomó palabra dentro del Coloquio de IDEA. "También hay que sumarle que fue un día espantoso en materia de mercado, de corrida con muy poca perspectiva de si esto va a cambiar o no, con escenarios electorales extremadamente complicados. No porque no haya alguna certeza, porque la hay, pero esa certeza es en cuanto al resultado, no en lo que puede venir después de ese resultado", sumó.

Y cerró: "Ayer fue muy dura la tarde, lo que pasa es que ahora los comentarios se aceleran. Ayer tenías dos tipos comentarios, uno era el tema de Martín Insaurralde, que básicamente era ver cómo era el impacto de la noticia. El otro tema era el dólar, la impresión de ver cómo es que el dólar no tiene anclaje".

