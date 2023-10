Carlos Melconian no se quedó callado y liquidó a Sergio Massa: “Vigilante y botón”

Carlos Melconian cuestionó “la falta de códigos” de Sergio Massa a raíz de haber hablado de forma pública sobre una reunión que mantuvieron ambos. En ese sentido, el elegido por Patricia Bullrich como posible titular del Palacio de Hacienda cargó con dureza contra el candidato presidencial de Unión por la Patria.

“Hablé con todo el mundo pero no soy vigilante ni botón: lo primero que hay que decir es que si el tipo con el que me reuní no habla, yo no hablo. Me paro acá al lado de él y vamos a ver a quién le cree la gente”, disparó este jueves por LN+.

Acto seguido, completó: “Si me pongo mano a mano, a crédito personal, le gano 100 a cero a Massa, porque él habla y ya no le creés”. El descargo del expresidente del Banco Nación tuvo que ver a una declaración que hizo Massa durante una charla en la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Allí, el referente del oficialismo contó que mantuvo un encuentro con el exfuncionario de Mauricio Macri: “Melconian, desayunando en mi casa, me dijo “por favor cuidame las SIRAs”, reveló el actual jefe de Hacienda en referencia al Sistema de Importación de la República Argentina.

“Estas cosas de vigilante y botón no me gustan. No tiene códigos, además de que es mentira (lo que dijo), la SIRA es un papelón”, le contestó Melconian a Massa, a quien le chicaneó ya que “no pareciera haber nacido en un barrio”.

Por otro lado, Melconian cargó contra los últimos dichos de Milei por la dolarización, quien opinó que “cuanto más alto esté el dólar, más fácil dolarizar”

"Hoy lo escuché al candidato 'milagro motosierra', arremetió el economista de forma irónica. "Cuanto más sube el dólar, menos vale nuestra moneda. Es una dolarización desordenada. Y de la mano de lo que decís del precio del dólar, es la mezcla maquiavélica entre chupetines de un lado y salto al vacío del otro. Eso te lleva a un problema", sentenció.