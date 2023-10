Reapareció Alberto Fernández con un curioso discurso ante empresarios

Alberto Fernández volvió a hablar en público, esta vez, frente a empresarios. Su presentación tuvo como ejes la pandemia, la guerra, la pauta mediática y las críticas al poder judicial, entre otros temas. Esto fue en el marco del Coloquio de IDEA, celebrado en Mar del Plata. Mediante filminas, llevó adelante el discurso.

El público objetivo de la charla fueron empresarios, pero el mandatario no mencionó temas económicos, sino que se detuvo principalmente en políticas llevadas a cabo en su gobierno relacionadas al federalismo, entre otras cosas. "Le dije a Putin que no era razonable que haya una guerra después de la tragedia de la pandemia", comentó el presidente.

"Las oportunidades son muchas y esta vez el viento sopla a favor de la Argentina", dijo, confiado. Además expresó que de la presidencia se va "tranquilo por haber sido el presidente que más hizo por el interior del país".

"Me preocupa cuando escucho a liberales discutir el sentido de la educación pública, no entiendo por qué no siguieron el ejemplo de Sarmiento y Alberdi. Los padres de la educación pública", aprovechó también para cruzar a Javier Milei.

En su discurso en el 59° encuentro empresarial, festejado en Mar del Plata, Fernández tocó también el tema climático: "En Argentina tenemos candidatos que dicen que no es verdad la crisis climático y venimos de sufrir la peor sequía de la historia". También se refirió al empleo en la Argentina y dijo que hay trabajo, "pero los sueldos no acompañan".

El momento más llamativo de la presentación del presidente ocurrió cuando mostró una diapositiva, al mejor estilo pandemia, con una marioneta, un muñeco de madera manejado por unos hilos. Para muchos fue un descuido de Alberto, a quien le adjudican ese apodo por su predisposición a acatar órdenes de Cristina Fernández.