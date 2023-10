Patricia Bullrich cruzó a Mauricio Macri por su "coqueteo" con Javier Milei y arde Juntos por el Cambio

En plena cuenta regresiva a las elecciones generales del próximo 22 de octubre, el enojo de los políticos está a flor de piel. La candidata a presidenta por Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, se cansó de los halagos de Mauricio Macri a su contrincante directo, Javier Milei.

Si bien el expresidente apoya abiertamente a Bullrich y dijo que es "la mejor preparada"; hizo un guiño para el libertario y manifestó que si Milei gana las elecciones, espera que los legisladores de JxC respalden al libertario en las reformas “razonables”. Rápida de reflejos, Bullrich le marcó la cancha.

“Estamos en el medio de una pelea electoral y no me parece que en este momento podamos discutir eso, porque justamente nuestra fortaleza en esta contienda electoral es nuestra capacidad parlamentaria. No es el momento para discutir ese tema”, le reclamó la exministra de Seguridad en declaraciones radiales con Urbana Play.

Y agregó de manera tajante: “Considero que no es conveniente en este momento que Mauricio Macri diga una cosa así. Cuando tenemos un punto fundamental para nosotros, no es el momento de discutirlo”.

En esta línea, se mostró firme y dijo que le plantara postura a sus compañeros de partido que así lo considere. “Yo me las peleo, estoy con todos los gobernadores, intendentes y diputados y senadores de nuestra fuerza, que estamos trabajando de manera absolutamente unida. Discutiré con Mauricio Macri por qué hace una definición de este tipo, en un momento en el que nosotros estamos en una lucha diferente”, afirmó la candidata a presidenta.

“Yo lo voy a debatir hoy con él porque me parece algo inconveniente”, sentenció Bullrich.

Fuerte enojo de Patricia Bullrich por las declaraciones de Mauricio Macri / Archivo MDZ.

Declaraciones de la discordia: qué dijo Macri

El expresidente Mauricio Macri participó de una actividad en el Instituto de Políticas en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, y reiteró su respaldo a Bullrich. Señaló que "es capaz llevar adelante los cambios profundos que necesita el país" porque es necesario "volver a respetar las reglas para volver a crecer".

Sin embargo, aclaró que espera que los legisladores de JxC "apoyen cualquier reforma razonable" que impulse Milei en caso de que el candidato libertario gane las elecciones. "Yo estoy contento que aparezca un partido con las mismas ideas, incluso las propuestas extremas", dijo sobre LLA.

En este orden, Macri sostuvo que si bien es el "creador" de JxC, tiene la "responsabilidad" de que en caso de que LLA "gane la elección, nuestra coalición apoye cualquier reforma razonable en el Congreso y que nos quiten las trampas que nos pusieron en estos años".

"Yo estoy abierto a trabajar con él y con cualquier persona con las ideas de libertad", admitió sobre Milei. Y aclaró que "en caso de que ganemos, esperemos que los liberales nos apoyen en las reformas que impulsaremos para cambiar la Argentina, que tuvo déficit fiscal en los últimos 70 años".