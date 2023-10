Los Félix contra Suarez por los fondos de Portezuelo del Viento

El Almuerzo de las Fuerzas Vivas dejó tela para cortar y los hermanos Félix se hicieron eco del reclamo de la Cámara de Comercio de San Rafael sobre el destino de los fondos de Portezuelo del Viento y el pedido de concreción de la obra hidroeléctrica El Baqueano.

“El tiempo de inicio de obra anunciado ya se postergó una vez, esperamos que pronto se encuentren listos los pliegos licitatorios y que las empresas constructoras de la región sean consideradas. Esta Cámara no va a dejar que El Baqueano se convierta en un Portezuelo del Viento más, ni que La Pampa se interponga en el desarrollo de Mendoza”, dijo el presidente de la entidad, Hugo Tornaghi.

A su turno, el gobernador Rodolfo Suarez recordó que durante la gestión de Alfredo Cornejo se firmó el acuerdo para que la Nación le transfiriera 1.023 millones de dólares a Mendoza para la realización de Portezuelo del Viento, habló sobre el laudo del presidente Alberto Fernández que los obligó a hacer nuevos estudios de impacto ambiental y le contestó directamente a Tornaghi.

"Quizás Hugo vos no estuviste cuando anunciamos la licitación de El Baqueano porque estabas de viaje, pero te cuento que ya se abrió el proceso con todos los pasos que hay que cumplir”, contestó el gobernador al reclamo empresario.

“Ya se abrió el proceso de licitación con todos los pasos que hay que cumplir, con los proyectos del pliego para que los empresarios consulten y hagan los aportes necesarios”, agregó.

Tras el entredicho por los fondos de Portezuelo y la concreción de las obras hidroeléctricas, el intendente Emir Félix y el intendente electo Omar Félix pusieron se mostraron preocupados por las palabras de Rodolfo Suarez y pidieron más precisiones sobre el proceso licitatorio de El Baqueano.

Emir Felix, Rodolfo Suarez y Hugo Tornaghi entregaron una distinción. Gentileza CCIA

“Yo esperaba que contestara expresamente y se comprometiera con el área productiva. En definitiva decidieron no hacerlo y pasar al marco de lo nacional. Quedó claro que la plata de Portezuelo no va a ir para El Baqueano, en lo demás no hubo claridad ni anuncio. Lo lamentamos mucho”, disparó Emir Félix.

“El presidente de la Cámara planteó temas estructurales que se necesitan desde el gobierno de la provincia. Entiendo que Rodolfo Suarez no se puede comprometer, pero él dice que Alfredo Cornejo es parte de su equipo. Son parte del mismo equipo de gobierno, por lo tanto, sí se pueden comprometer. En estos años no se han logrado obras de infraestructura, nos siguen hablando del hospital Schestakow desde hace cinco años. Es la obra con más inauguraciones”, agregó.

Además, Emir Félix se mostró preocupado sobre el destino de 1023 millones de dólares y dijo que “están en una cuenta bancaria” y que “no se rinde cuenta de cómo se manejan”. Emir Félix y Omar Félix compartieron la mesa con Rodolfo Suarez. Gentileza CCIA.

“No dejaron claro que se va a hacer con ese dinero. Pedimos claridad y prioridad. Ahora hay que determinar si vamos a depender de una inversión privada para hacer El Baqueano, entonces qué se va a hacer con los 1023 millones de dólares que reclamó la Cámara de Comercio”, señaló el intendente de San Rafael.

Por su parte, Omar Félix aseguró que el discurso del gobernador “ni siquiera llega a ser poco” porque “fue realmente decepcionante”.

“En cuanto a los planteos del presidente de la Cámara, lo que dijo el gobernador es para que realmente nos vayamos muy preocupados. Él hizo una descripción de la macroeconomía y la puso como razón para que no se hagan muchísimas cosas. Cuando habla de El Baqueano convocó al sector privado, no se utilizarán los recursos de Portezuelo del Viento que tanto costó a los sureños. Es preocupante porque si uno toma su discurso las razones que expuso son las mismas por los cuales los privados no van a venir a invertir”, dijo Omar Félix.

“Necesitamos una explicación completa. Esperamos que haya una respuesta, queremos más claridad respecto a cómo se piensa avanzar con esta obra porque en función de eso hay muchos otros proyectos indirectos, como puede ser el desarrollo turístico de la zona. Esto no puede ser para los sanrafaelinos un chupetín de madera, tiene que ser una realidad efectiva, con una propuesta clara, con credibilidad y seguridad”, cerró.