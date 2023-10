Ley de Alquileres: el oficialismo firmó el dictamen pero no hay certezas y crece la incertidumbre

El destino de la Ley de Alquileres, una vez más, tiene un final abierto en la Cámara de Diputados. El Frente de Todos consiguió el dictamen de la mayoría de las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda, pero no tiene garantizado el número para tratar el tema en el recinto con todos los legisladores.

Hasta el cierre de esta nota, la conducción del bloque oficialista no tenía definido si iba a incluir este tema o no en la sesión que está prevista para el martes 10 de octubre en Diputados. La convocatoria saldría el jueves por la tarde, según comentaron voceros del oficialismo. "Ya está, ellos tienen una mayoría consolidada con esto y nosotros no tenemos mucho más para hacer", se lamentó un diputado cercano al Gobierno.

Nadie lo dice en público y jamás se va a aceptar, pero este es un tema que a Sergio Massa no le interesa. El candidato y ministro de Economía sabe qué hilos mover para que se apruebe una ley en este Congreso, el último ejemplo fue con la eliminación de Ganancias. Pero este no es el caso. Algunos diputados de partidos con los que él tiene acuerdos van a votar en contra del proyecto oficialista. Sin embargo, la oposición tampoco tiene asegurado los votos para una próxima sesión y es posible que el tema no se trate en el recinto hasta después del 22 de octubre.

El interbloque opositor insiste con el proyecto que tuvo media sanción en Diputados y fue modificado en el Senado. Este reduce el plazo de los contratos a dos años y permite que los aumentos sean cada cuatro meses. La secretaria de la comisión de Legislación General, Karina Bajnfi (UCR), señaló: "Queremos insistir con la media sanción que es lo que habíamos acordado en mayoría en esta Cámara. El Senado con sus modificaciones lo único que hace es el cuento de la buena pipa, empeorar las cosas, mantener todo como está".

El kirchnerismo no tiene definido qué hacer con este tema. Foto: Télam

La coalición opositora, en boca de Juan Manuel López (Coalición Cívica) y de Banfi, salió a remarcar qué diputados de los bloques provinciales los habían acompañado y habían votado a favor de su proyecto en la sesión del 23 de agosto. Esta expresión de señalar diputados fue un síntoma del riesgo que ve Juntos por el Cambio de no poder imponer el régimen de alquileres que ellos imponen.

El apriete de López fue dirigido a los dos diputados de Juntos por somos Río Negro, que responden al flamante aliado de Sergio Massa, Alberto Weretilneck, que en el Senado votó algo distinto a lo que habían hecho los diputados de su bloque en la Cámara baja. "Si defecciona Weretilneck y se vuelve a confundir Milei vamos a tener un ley que diseñó Cristina Kirchner en el Senado y va a afectar más a los inquilinos", señaló el "lilito".

Los dos legisladores de este bloque, Agustín Domingo y Luis Di Giacomo, votaron con Juntos por el Cambio en Diputados, pero su jefe político, Weretilneck, acompañó el proyecto que el kirchnerismo aprobó en el Senado. Según pudo confirmar MDZ, el gobernador electo de Río Negro se comunicó con estos dos diputados y les dio vía libre para votar igual que lo habían hecho en la cámara baja, es decir, que de una forma distinta a lo que él mismo hizo en el Senado.

"Si Sergio Massa se ponía a trabajar en esta ley para juntar los votos, acompañamos al oficialismo, pero no está pasando", explicó una fuente parlamentaria para dejar en claro que el líder del oficialismo no está siguiendo de cerca este tema.

El poroteo de la Ley de Alquileres en Diputados

Sin embargo, Juntos por el Cambio tiene un techo de votos con alquileres por debajo de los 129 que garantizan la aprobación. Los 125 que consiguió aquella vez (116 diputados de Juntos por el Cambio, 4 del Interbloque Federal -dos de Córdoba Federal y dos de Identidad Bonaerense-, 2 de Juntos por Rio Negro, 2 del bloque Ser y 1 del Frente de la Concordia de Misiones) pueden ampliarse a 126 o 127 en caso de que los dos socialistas por Santa Fe esta vez no se abstengan y voten en contra, algo que no sería tan extraño ya que en su provincia integran una alianza con Juntos por el Cambio. La oposición tiene un techo de votos que no le garantiza la aprobación. Foto: Twitter

El rechazo al proyecto de Juntos por el Cambio juntó 112 votos del Frente de Todos, la Izquierda, la Libertad Avanza y dos del Interbloque Federal. Pero la coalición oficialista tuvo ¡13 ausencias! en aquella jornada. Con esos votos en contra podrían haber empatado la votación y dejar la definición a cargo de la presidenta del cuerpo Cecilia Moreau.

Así las cosas, es posible que el Congreso siga sin dar respuesta a un tema que mantiene en vilo a 9 millones de personas que alquilan en la Argentina. El oficialismo tiene previsto convocar a una sesión para la semana que viene, pero está en duda que se incluya este tema . Pero la oposición sabe que tampoco tiene asegurada las voluntades necesarias para aprobar la iniciativa y que una derrota puede ser letal para Patricia Bullrich a semanas de la elección.