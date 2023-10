Fecovita vs. Iberte, una guerra judicial "para quedarse con el mercado externo"

El conflicto entre Fecovita, la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas, e Iberte, compañía española que fue su socia en Evisa (Exportadora Vitivinícola SA), sigue sumando capítulos.

Iberte, que había pedido la quiebra de Fecovita, logró la imputación de exdirectivos de la empresa por el delito de balance falso.

Marcelo Federici, integrante de la Comisión Directiva de Fecovita, dio detalles de la situación en MDZ Radio 105.5 FM: “No nos toma por sorpresa esta presentación ya que hace algún tiempo nos amenazaron con el fin de llegar a un acuerdo comercial favorable hacia ellos, de que si seguíamos reclamando nos iban a iniciar una denuncia por balance falso y esa denuncia para nosotros no tiene ningún asidero. La Federación lleva más de 40 ejercicios presentando balances y, los que ellos dicen que no están bien, dan la real posición que tiene la Federación al momento de hacerlos”.

“Hemos tomado conocimiento por los medios, no hemos tenido notificaciones”, indicó Federici y explicó que “lo que ellos están planteando es que en los balances no se ha plasmado la deuda que deberíamos, según ellos, tener. Esa deuda en realidad está en litigio y para nosotros es al revés: Iberte nos debe a nosotros 15 millones de dólares. Esa deuda está dictaminada por un estudio de abogados donde se ha tomado en cuenta toda la relación contractual que vino teniendo la empresa con Fecovita, tomada en un contexto general, no sobre un contrato puntual y parcial, que es lo que ellos han estado llevando insistentemente a los medios y a la Justicia”.

“El espíritu de esta asociación fue ampliar nuestra cartera de exportaciones hacia el mundo y empezamos a tener conflictos cuando detectamos que estaban yendo con nuestros productos a nuestros clientes habituales. En ese contexto es que se genera esta disputa, que termina generando un intento de desestabilización de Fecovita para quedarse con el mercado externo o la facturación de Fecovita”, remarcó Federici en Sonría lo Estamos Filmando. “Fecovita es el principal fraccionador de la Argentina, es también una empresa apetecible”, agregó.

Además, insistió: “Parte de ese mecanismo de desprestigio para tratar de generar un ahogo financiero y tratar de hacernos acceder a una deuda millonaria que no era tal, fue precisamente que esta gente fue hablando a los bancos donde opera Fecovita desprestigiándonos y diciendo que estábamos en quiebra, que no íbamos a poder pagar las deudas. Obviamente el sistema financiero prende una alerta y nosotros tuvimos que explicar la situación, mostrar cómo estaban los números de Fecovita, que estábamos operando normalmente y en ese marco es donde la Justicia nos tuvo casi cinco meses con un pedido de quiebra activo y es ahí donde pedimos al gobernador y la Legislatura que se viesen los tiempos que se estaban llevando adelante”.

Sobre una posible relación entre la denuncia y el cambio de autoridades, aclaró: “La salida de Eduardo (Sancho) de la presidencia fue un cambio institucional. Hay que ser realistas que el negocio inicial vino de la mano de Guillermo García que tuvo mucha relación con Eduardo durante mucho tiempo. Sí es cierto que dejaron de pagar las exportaciones luego del cambio de autoridades”.

“El conflicto empieza porque al no ingresar las divisas, eso nos empieza a generar un ahogo financiero y una responsabilidad ante el Banco Central, porque el exportador es Fecovita”, relató y añadió: “Iberte dejó de pagar las exportaciones que había realizado a Fecovita. Recibía la mercadería en consignación y era responsable de la gestión de cobro. Luego del cambio de autoridades, Iberte deja de ingresar los pagos que se tenían que realizar por la mercadería exportada”.

“A esta altura del conflicto y viendo cómo se ha ido escalando, no creo que sea un conflicto por la toma de poder. Sí es un conflicto económico y cambia la configuración económica de la vitivinicultura. Creo que va más por el lado de quedarse con el negocio”, opinó Federici y reconoció que la situación “impacta, pero también hay que ver la relación que ha tenido Fecovita con todo el sistema financiero y cuando uno explica la situación la mayoría de los bancos nos están apoyando. De hecho los principales proveedores redoblaron la apuesta y nos dieron una cartera de financiamiento mayor. Están nuestros proveedores y clientes apostando por nosotros, hay una confianza detrás”.

Finalmente, concluyó: “No tenemos muertos en el ropero, estamos dispuestos a que se investigue lo que se tiene que investigar”.

Escuchá la entrevista completa en MDZ Radio 105.5 FM