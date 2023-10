El PJ apura la unidad y ya piensa en 2027

Dos sucesos en menos de 24 horas: el domingo el intendente de Maipú, Matías Stevanato, y la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, se mostraron juntos en la fiesta Diocesana (una masiva celebración católica que se hace todos los años) y un día después en torno a los jefes comunales se aglutinaron dirigentes del peronismo para convocar a la militancia de cara a las elecciones presidenciales en la que buscarán el voto para el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa. Como anticipó MDZ, el nuevo PJ, tras haber quedado tercero en las elecciones para la gobernación de este año, apunta al protagonismo de los intendentes y hasta algunos futurólogos se ilusionan con que Stevanato y Destéfanis, dos jóvenes quienes fueron reelectos en sus comunas hace un mes, sean las caras de la elección para la gobernación en 2027. Aunque claro está, falta muchísimo.

Tras la ruptura de Unidad Ciudadana (La Cámpora ya no forman equipo con los intendentes Destéfanis y Fernando Ubieta, de La Paz) y la crisis en el peronismo por no haber logrado en los comicios el piso histórico de 20 puntos, lejos de los reclamos (los hubo y cruzados para quienes encabezaron y para quienes no quisieron liderar los comicios) se viene un nuevo peronismo.

Es que, a pesar de que le fue mal en las elecciones generales (esto se reflejó en menos bancas en la Legislatura y en algunos Concejos Deliberantes ya que en algunos municipios quedó cuarto detrás del Partido Verde), por estos próximos cuatros años, el PJ gobernará sólo una comuna menos que el oficialista Cambia Mendoza.

La foto que mostró el PJ

Mientras que el frente gobernante tendrá ocho municipalidades a su cargo, el peronismo tendrá siete ya que en la elecciones anticipadas retuvo sus seis comunas, además Celso Jaque ganó Malargüe que estaba en manos de Cambia Mendoza. El resto, serán dos de la Unión Mendocina (Luján de Cuyo y San Carlos) y Rivadavia estará comandada por el partido departamental Sembrar a cargo de Ricardo Mansur. El nuevo PJ tiene que ver con la fuerza de los intendentes, que encabezan toda la movida para las elecciones presidenciales del 22 de este mes.

En ese sentido, Massa como candidato a presidente ha pedido a sus referentes provinciales (en el caso de Mendoza el gran nexo es Gabriela Lizana quien será diputada provincial desde diciembre, pero también el intendente saliente de San Rafael Emir Félix, Destéfanis y Stevanato) que movilicen, que muevan estructura, que militen su boleta. Mendoza es para el peronismo un escenario adverso, pero Félix gobierna San Rafael que es la comuna más poblada del Sur; Stevanato, Maipú, que es una de las más populosas del Gran Mendoza y además un intendente- quien dejará su cargo en diciembre-, encabeza la boleta de candidatos a diputados provinciales: Martín Aveiro (Tunuyán).

Por eso este lunes hubo un encuentro que incluyó a los grandes referentes, aunque con una perlita: desde el PJ dejaron trascender una foto vieja, que incluye a toda la dirigencia incluido al intendente saliente de Lavalle Roberto Righi quien aun no ha sido de la partida porque se fue a La Unión Mendocina con Omar De Marchi, aunque apoya a Massa.

Ilusionados con estos nuevos aires, hay dirigentes que ya miran a Stevanato y a Destéfanis para integrar la fórmula para la gobernación en 2027. Falta muchísimo - aún no asume el próximo gobernador electo,el radical Alfredo Cornejo- sin embargo ambos intendentes ya habrán transcurrido los dos mandatos que permite la ley y serán dos comunas que en las dos elecciones el peronismo ganó comodísimo. Con más del 50% de los votos. En esa lista también de candidatos futuros también incluyen a Emir Félix (su hermano Omar vuelve en diciembre a gobernar San Rafael) y a Lizana.