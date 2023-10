No le tenía fe: la fuerte sentencia de Jaime Durán Barba contra Mauricio Macri

En cada nuevo análisis sobre la coyuntura política, Jaime Durán Barba se muestra cada vez más lejano de su expupilo Mauricio Macri y en un tono más crítico a sus últimas decisiones.

Es en ese contexto que el asesor apuntó con dureza a las declaraciones del expresidente donde afirmó que Juntos por el Cambio no ganó porque él no fue candidato.

"¿Por qué no se lanzó para presidencia y ganó las elecciones? Porque tenía pésimas cifras, porque tiene un rechazo total. Su cambio no es mayoritario", disparó Durán Barba por LN+.

En esa línea, consideró que la idea de cambio representada por el fundador del PRO "no fue la mayoritaria. El cambio es una palabra vacía en donde entra todo", señaló en referencia implícita al acuerdo sellado con Javier Milei.

Al ser consultado sobre las razones que llevaron al 36% de los votantes a inclinarse por Sergio Massa, el consultor político dio una llamativa respuesta.

"¿Estará tan mal la gente que vota por este candidato y sale primero? ¿La pobreza aumentó? Se ve que percepción de la gente no, la gente no es idiota. Si estuviera tan mal no votaría por ese candidato", sentenció.