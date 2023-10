Maniobra evasiva de Daniel Orozco para patear otra semana su imputación

Ganó una semana más. El intendente de Las Heras, Daniel Orozco, iba a ser notificado formalmente de su imputación en la causa de administración fraudulenta que involucra a varios funcionarios y exfuncionarios del municipio. Sin embargo, su nuevo abogado presentó un escrito excusándose por un turno médico y pidiendo la reprogramación de la audiencia.

El escrito fue presentado por el nuevo abogado de Orozco, Guillermo Dávila Carrique, quien reemplazó en el cargo a María Elena Quintero. Finalmente, a raíz del ingreso de la presentación a último momento, todo se postergó una semana y el jueves 9 de noviembre Daniel Orozco será imputado en la causa que investiga el desvío de 35 millones de pesos.

Según pudo confirmar MDZ, el nuevo defensor de Orozco tuvo un problema de salud y se vio obligado a realizarse estudios médicos por lo que le fue imposible acompañar hoy a su cliente. A raíz de ello, solicitó la reprogramación de la audiencia.

Para el Ministerio Público existen pruebas suficientes para ampliar el avoque original en el que solo se imputaba al subsecretario de Políticas Sociales, Osvaldo Oyhenart, el agente contratado Juan Pablo Pandolfi y el presidente de la Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra, Adrián Pérez.

Según los datos que fueron recolectando a lo largo de la investigación pudieron determinar que existieron otras situaciones que evidenciarían la participación de otros funcionarios municipales en las maniobras de contratación del servicio de la cooperativa bajo el pretexto de reforzar el servicio de limpieza departamental, pero dando otro destino a ese dinero. En total, supera los 35 millones de pesos.

"En virtud de las distintas acciones desplegadas por los sindicados, lograron percibir de las arcas del Municipio de Las Heras la suma total de $ 35.511.386,14, sumas estas que ingresaron a la cuenta bancaria de Banco Supervielle de titularidad de la Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra Ltda, y que lejos de ser administrada por y en favor de los verdaderos integrantes de dicha cooperativa, fue utilizada y administrada por los sindicados en su favor y el de terceras personas", se puede leer en el avoque del fiscal Flavio D'amore que determina qué funcionarios son considerados sospechosos.

Janina Ortiz, Daniel Orozco y la abogada María Elena Quintero.

“A partir del año 2021 y hasta el 2023, con el fin de defraudar al Municipio de Las Heras, un grupo de funcionarios públicos integrado por el Intendente -Mario Daniel Orozco-, la Secretaria de Gobierno -Janina Ortíz Occhionero- el Jefe de Licencias de Conducir -Hernán Matías Mostaccio-, el Director de Compras y Suministros -Mauricio Rafael Valle-, el Sub Secretario de Políticas Sociales -Osvaldo Alberto Oyhenart-, el Secretario de Hacienda –Carlos Arturo Nofal-, el Director de Asuntos Legales –Mauro Sebastián Homan-, el agente contratado -Juan Pablo Pandolfi-, el ex Sub Director de Contaduría Daniel Germán Herrera, todos ellos con la participación necesaria de Adrián Alejandro Pérez (a) “Moco” ; orquestaron mediante el direccionamiento de las licitaciones públicas N° 1.112 - 1.127 y las contrataciones directas N° 3.086 y 3.101, el empleo de una cooperativa de trabajo radicada en el Departamento de Las Heras para realizar limpieza de calles y espacios públicos, que en los hechos tenía por fin hacerse del pago de recursos dinerarios del municipio por servicios que no serían prestados en las condiciones pactadas", sostiene el representante del Ministerio Público Fiscal.

Todos ellos han sido citados a audiencia a lo largo de la semana, a excepción de la secretaria de Gobierno, Janina Ortiz. En su caso, cuenta con fueros como legisladora provincial electa.