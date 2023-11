Javier Milei busca minimizar las tensiones por el acuerdo con Mauricio Macri y ya pone la mira en su estrategia

En La Libertad Avanza, el “apoyo incondicional” de Patricia Bullrich y Mauricio Macri a Javier Milei de cara al balotaje no generó tanta tensión, o al menos no lo plantean así desde el espacio, como sí ocurrió en las filas de Juntos por el Cambio. En paralelo, el candidato a presidente libertario busca avanzar en el diseño de su estrategia, con eje puesto en la contradicción con Sergio Massa: continuidad o cambio, casta o libertad.

Hace una semana, el electorado se enteró que la excandidata presidencial Bullrich, acompañada por el expresidente Macri, tomó la decisión de apoyar a La Libertad Avanza en la segunda vuelta electoral para impedir que gane el oficialismo de la mano de Sergio Massa. Ese martes, en JxC todo comenzó a revolucionarse y, siete días después, el presidente de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, admitió la ruptura con Macri y determinó que "ya no nos manda nadie”. Por su parte, el partido libertario también se sorprendió por la rapidez del acuerdo, que fue tan solo un día después de las elecciones, pero ninguno -excepto la diputada provincial electa por Entre Ríos, Liliana Salinas- salió a criticar abiertamente el acuerdo de Milei con Bullrich.

Igualmente, dentro de LLA hay voces que creen que podrían haber tenido los votos de la exministra de Seguridad sin necesidad de un pacto. Ahora, y a pesar de tener un gran porcentaje de adepto joven, el votante más adulto o acostumbrado a los políticos de siempre duda entre la incertidumbre y lo ya conocido.

“No se puede cambiar con los mismos de siempre”, es el eslogan que utilizó Milei durante la campaña para las generales, pero hoy quedó un poco vetusto y confunde al votante indeciso que el 19 de noviembre tendrá que elegir entre Massa, Milei o el famoso voto en blanco.

Más allá de esas dudas, en La Libertad Avanza se enfocan en preparar la estrategia para la segunda vuelta y cuidan la campaña detalladamente para que nada pueda llegar a perjudicar el camino de Milei al sillón de Rivadavia.

El nuevo spot que difundió Javier Milei

Ejemplo de ello son los posteos que hace unos días escribió Carlos Rodríguez, asesor del economista, en su cuenta de X. “Nos piden que no salgamos en los medios. Por eso nunca salgo en TV, radios o diarios, solo Twitter”, lanzó. Además, el fundador de UCEMA agregó que “son Diana (Mondino) y (Guillermo) Francos, cuyo campo es Relaciones Exteriores e Interior” los que se encargan de ser “comunicadores exclusivos” del partido.

Aunque lo dicho puso la lupa en si habría o no una fractura en el partido libertario, el equipo técnico del león admite que respetan la decisión de los jefes de campaña de no salir públicamente, ya que no son políticos ni tampoco buscan ningún cargo en el eventual caso de que Milei llegue a ser gobierno. Otra vez más, la unidad se mantiene sobre las diferencias en el partido que busca ganar para no permitir que el kirchnerismo se perpetúe en el poder.

Pero, ¿quién va a ser el ministro de Economía de Milei?

Es otra de las incógnitas de esta última campaña, pero desde La Libertad Avanza están esperando que el primer paso lo de Massa, y que luego de que él designe públicamente a la persona que se encargará del ministerio más convulsionado en estos tiempos si llega a ganar, Milei dará a conocer al suyo. Es decir, los equipos de cada candidato estudian al adversario todo el tiempo y a toda hora para decidir cuál es la próxima carta que jugarán.

La última de Milei, por ejemplo, fue cuando se hizo presente en una estación de servicio para cargar nafta -en medio de la polémica del desabastecimiento- y terminó sacándose selfies con sus seguidores. Allí, dijo que “el modelo de la casta siempre termina igual: con escasez o aumento de precios”.

Milei en una estación de servicio sacándose fotos con sus seguidores.

Otra estrategia, que se empezó a ver luego del acuerdo con Bullrich y que hace recordar a los famosos "timbreos" de Macri en su campaña presidencial, fue la de salir a hacer recorridas por distintas comunas. El jueves, Milei hizo su primera actividad de esa forma, en donde caminó y habló con los vecinos del barrio porteño Villa Ortúzar. Según su equipo, el próximo fin de semana volverá a las calles para seguir con ese tipo de campaña.

Milei frente a frente con la gente en la campaña de cara al balotaje.

Los "fans" de Milei, por otro lado, también se manifiestan y hacen campaña a favor del libertario y realizó manifestaciones como la que ocurrió el domingo pasado en pleno Obelisco. Allí, distintas personas aparecieron con carteles y micrófonos denunciado fraude en los últimos comicios generales. Ante tanta polémica, desde la Justicia Nacional salieron a desmentir aquellos dichos y aseguraron "el alto nivel de garantías que aseguran el respeto de la genuina expresión de la voluntad popular".