El Gobierno ya tiene el aval legislativo para vender Potasio Río Colorado

El Gobierno de Mendoza ya cuenta con el aval legislativo para concretar la venta del proyecto minero Potasio Río Colorado a la Compañía Minera Aguilar Potasio SA. Por unanimidad, el Senado provincial dio sanción definitiva al convenio firmado por el gobernador Rodolfo Suarez y los representantes de la empresa propiedad de José Luis Manzano para reactivar el emprendimiento ubicado en Malargüe.

La iniciativa había tenido media sanción de la Cámara de Diputados la semana pasada y este martes obtuvo el aval de la Cámara de Senadores. Concretamente, ratifica el decreto n° 1979, referido al acuerdo de “compraventa de acciones de PRC S.A.U., celebrado entre la Provincia de Mendoza y la Compañía Minera Aguilar Potasio S.A. y la Cesión de derechos de acciones de PRC S.A.U. a Impulsa Mendoza Sostenible S.A.”.

A través de ese contrato se ceden y transfieren a la Compañía Minera Aguilar Potasio S.A. el 88% de las acciones y a Impulsa Mendoza Sostenible S.A. el 12% restante que tiene la Provincia de Mendoza en la sociedad PRC S.A.U.”.

El convenio prevé una inversión de US$ 1.000 millones en un plazo de 5 años, con un compromiso de contratación de pymes y mano de obra local y el objetivo es llegar a producir 1,5 millones de toneladas anuales de sales de potasio.

De esta manera, el Gobierno de Mendoza se encamina a reactivar el ambicioso emprendimiento minero que abandonó hace casi una década la minera brasileña Vale.

La aprobación del proyecto en el Senado contó con el aval del oficialismo pero también tuvo el visto bueno de los bloques opositores de La Unión Mendocina y el Frente de Todos-PJ, los cuales hicieron hincapié el control del convenio.

El senador de La Unión Mendocina, Rolando Baldasso, manifestó que “vamos a estar muy atentos a cómo va a ser el desarrollo de esta planta piloto y el trabajo durante este año y medio”. “Está permitido la venta de acciones en el futuro si aparece alguna oferta conveniente para el proyecto. Pretendemos que quede plasmado que no se pueda vender hasta que por lo menos se haga una inversión similar a la inversión que le estamos regalando. Están diciendo que van a traer 10 millones de dólares para hacer una planta piloto durante un año y medio, pretendemos que no se vendan estas acciones por parte de estos accionistas hasta que por lo menos alcancen la misma inversión que decimos que hay enterrada allí, si no estamos garantizando un buen negocio inmobiliario”, expresó y adelantó el acompañamiento de su bloque.

A su vez, el presidente del bloque de Senadores del Frente de Todos-PJ, Lucas Ilardo, indicó que “Potasio Río Colorado genera una gran expectativa y una gran oportunidad para Mendoza, pero por sobre todas las cosas una gran responsabilidad”.

Resaltó que “el Gobierno tendrá la responsabilidad de garantizar que esto no sea una expectativa y sea una realidad y la oposición de controlar que se cumplan los parámetros que se debatieron a lo largo y a lo ancho de las diferentes comisiones y durante este tiempo”.