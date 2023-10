Subsidio de trasporte trabado: la Nación detalló las "inconsistencias" de Mendoza para tramitarlo

El Ministerio de Transporte de la Nación ventiló hace unos días un problema “de papeles” con la provincia de Mendoza, que impide recibir las transferencias del Gobierno nacional correspondientes al Fondo Compensador.

Según explicaron, Mendoza no regularizó la documentación requerida por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y por el Ministerio de Transporte de la Nación. La falta de información data de febrero y hasta tanto no regularice la situación no le llegará el auxilio que el Estado nacional envía a las provincias para paliar los costos del transporte público.

Ante esta información, el secretario de Servicios Públicos de la provincia, Natalio Mema, indicó: “Mendoza no recibe un sólo peso de subsidio nacional al transporte (implica el 10% del costo del servicio). Tenemos 24 presentaciones realizadas sin poder conocer a qué se debe. El federalismo está en su peor momento con el gobierno de Cristina y Massa”.

Carlos Vittor, subsecretario de Política Económica y Financiera de Transporte de la Nación, habló este lunes en MDZ Radio 105.5 FM, explicó lo que está sucediendo y aseguró que “con la única (provincia) que tenemos problemas es con Mendoza”.

“La provincia de Mendoza tiene implementado el sistema SUBE en buena cantidad de sus localidades y eso es muy bueno porque entendemos que es un sistema nacional que iguala las condiciones de los usuarios para acceder al transporte a lo largo de todo el territorio nacional”, comenzó relatando Vittor en Según Cómo lo Mires.

“Por tener ese acceso al transporte, el Estado nacional subsidia a determinados usuarios, jubilados y pensionados, beneficiarios de la asignación universal por hijo, excombatientes de Malvinas, trabajadores domésticos, que tienen un descuento sobre las tarifas vigentes del 55%”, señaló.

“Es un descuento que las empresas no sufren porque el Estado nacional se hace cargo. Es un subsidio que se denomina directamente a la demanda; el dinero no sale de la tarjeta de los usuarios, sino de las arcas del Estado nacional. El día de hoy hemos dispuesto el pago de estos subsidios para todo el interior, incluyendo la provincia de Mendoza”, detalló el funcionario.

Sin embargo, aclaró que “hay dos tipos de subsidio” y que “el otro, más que un subsidio es como una asistencia financiera del Estado nacional a los sistemas locales de transporte”.

Tras relatar la situación de los últimos años de Transporte con las provincias, Vittor remarcó que “pasada la pandemia, la política del Estado nacional fue seguir aportando fondos para el sostenimiento de los transportes de la provincia”.

“En este punto es donde estamos teniendo un problema de tramiterío con la provincia de Mendoza que determina que estos fondos no le estén llegando a la provincia”, aclaró.

Y explicó: “Este fondo establece que el Ministerio de Transporte de la Nación determina cuáles son los mecanismos de distribución. Lo que es importante es contar con información buena y fidedigna respecto a cuántos colectivos hay, cuánta gente trabaja en el sistema, cuántos kilómetros se hacen, lo que requiere ser documentado porque los servicios de transporte son concesionados, y tienen procesos de adjudicación que son avalados por normas provinciales o municipales con cierta jerarquía. Eso es lo que tiene que ser presentado para acreditar ante el Estado nacional que estamos hablando de sistemas de transporte legales y constituidos. Eso es lo que nos está costando lograr con la provincia de Mendoza”.

“Puede ser que se trate de la profusión que hay, la gran cantidad de líneas, pero por esa misma razón necesitamos ser muy puntillosos con lo que recibimos. Y nos estamos encontrando con el inconveniente de observar inconsistencias entre las presentaciones que se hacen”, siguió y añadió: “Necesitamos contar con la evolución correcta de la documentación”.

“Necesitamos que la provincia deje acreditado que el sistema de transporte con el que cuenta hoy en día es consecuencia de una serie de actos administrativos que se han venido dando en el tiempo y que todo cierra con todo. Eso no lo hemos podido lograr”, insistió.

Respecto de cómo se está manejando esta situación, informó que “la semana pasada hubo una reunión entre las partes a la que acudieron Luis Borrego y Manuel López por la provincia de Mendoza y estuvieron autoridades de la Dirección Nacional de Gestión de Fondos Fiduciarios, que es el área donde se procesan los datos, se practican las liquidaciones y se disponen los pagos”.

“Se listaron una serie de inconsistencias que hay que tener en cuenta al momento de presentar la información”. Además, adelantó que “mañana a la tarde va a haber una nueva reunión en el ministerio, entiendo que el ministro de Transporte va a estar recibiendo al secretario y sus colaboradores en esta vía de procurar acercamiento”.

Vittor aclaró: “Esto no es una pelea, no son cuestiones políticas. Se trata de tener los papeles ordenados”. Y cerró: “Lo que hacemos es administrar un fondo al cual tienen derecho todas las jurisdicciones. Tenemos que velar por la más equitativa distribución. Y tenemos que exigirles a todos la misma documentación. Todas las provincias han presentado y están cobrando este financiamiento; con la única que tenemos problemas es con Mendoza”.

Escuchá la entrevista completa en MDZ Radio 105.5 FM