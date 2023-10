Los detalles de la denuncia de un diputado mendocino a Insaurralde: "Hay varias figuras delictivas"

El escándalo que involucra a Martín Insaurralde y la modelo Sofía Clerici llegó al Congreso tras una denuncia presentada por el diputado nacional de Juntos por el Cambio Lisandro Nieri.

En diálogo con MDZ Radio 105.5 FM, Nieri opinó que “llama la atención que un jefe de Gabinete, alguien tan importante dentro del Frente de Todos, con la situación que está viviendo Argentina, con la caída dramática de los ingresos, la pobreza y lo obsceno de estas imágenes que se hicieron públicas el fin de semana. Más allá de eso también hay un delito o varias figuras delictivas”.

“Lo que observamos es que, atento a los ingresos que declara en la última declaración jurada Insaurralde y el patrimonio que dice tener, de ninguna forma puede justificar unas vacaciones de esta naturaleza con esos lujos, con alquiler de yate de 12 mil dólares diarios. Hay una denuncia por un presunto enriquecimiento ilícito. Y a eso le hemos sumado, por las compras que mostraban él y su novia que se habían hecho, si esos bienes ingresaron al país puede haber una posible situación de contrabando. Excepto que se demuestre que los bienes ingresaron, se declararon y que pagaron las tasas como corresponde”, explicó el diputado en Sonría lo Estamos Filmando.

La exhibición de lujo y ostentación de uD835uDDDCuD835uDDFBuD835uDE00uD835uDDEEuD835uDE02uD835uDDFFuD835uDDFFuD835uDDEEuD835uDDF9uD835uDDF1uD835uDDF2 no tiene lugar en esta situación económica.



Junto a mis pares en el Congreso, pedimos a la Justicia que investigue al ex intendente por enriquecimieto ilícito. Queremos saber como costearon ese viaje. pic.twitter.com/8CN7LmgIOK — Lisandro Nieri (@LisandroNieri) October 2, 2023

“Por otro lado, en algunos medios se dice que fue su novia quien los compró, bueno es monotributista clase A, son personas que ganan hasta $115.000 por mes. No tiene capacidad contributiva para una compra de esa naturaleza por lo tanto también hay una figura de evasión”, agregó.

Nieri sostuvo que “no toda la dirigencia vive de esta manera. Uno ve esas imágenes y no es el común denominador. Hay que ser justos. Insaurralde deberá dar las explicaciones en la Justicia y el Frente de Todos también. Esto no prescribe porque renunció al cargo de jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, no se termina porque bajan los carteles. El Frente de Todos, Massa, el presidente si apareciera, el gobernador Kicillof deben dar explicaciones de dónde salen estos fondos y sobre todo investigar”.

“Investiguemos donde hay eventos de corrupción. En Mendoza tenemos intendentes que han pasado por esas situaciones y lo han pagado como corresponde como es el caso Salgado o Lobos”, remarcó.

Además, insistió: “Espero que llegue a buen puerto, mi obligación es hacer la denuncia”. Y añadió: “Cristina está condenada. Y si tuviéramos en la Nación figuras como la de ‘ficha limpia’ no podría aspirar a ningún cargo electivo”.

