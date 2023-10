Subsidio al transporte: Mendoza arremetió contra Nación y aseguran que "no se recibió ni un sólo peso"

El conflicto Mendoza-Nación suma un nuevo capítulo. Entre los fuertes reclamos que la provincia ha iniciado por la "discriminación" en cuanto a los repartos de fondos, se encuentra un tema clave a resolver: el subsidio al transporte público. Desde Mendoza aseguran que desde febrero no se recibe un sólo peso de Nación. Pero a nivel nacional informan que no hay documentación regularizada al respecto.

Según destacaron en un documento desde el Ministerio de Transporte, la provincia de Mendoza no regularizó la documentación requerida por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y por el Ministerio de Transporte de la Nación, por lo que no podrá recibir las transferencias del Gobierno nacional correspondientes al Fondo Compensador. "La falta de información data de febrero y hasta tanto no regularice la situación no le llegará el auxilio que el Estado nacional envía a las provincias para paliar los costos del transporte público", comentaron.

“Para recibir los fondos, las provincias deben presentar documentación e informes de las empresas, vehículos, y entre otras cosas la declaración de cuáles son los servicios que encuadran en la normativa, permisos, certificaciones laborales, parque móvil, recorridos y rendiciones económicas de cómo se distribuyeron esos fondos”, agrega el comunicado.

Desde Mendoza no tardaron en recoger el guante y responder. El secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema, dijo en sus redes sociales este sábado por la mañana: "Mendoza no recibe un sólo peso de subsidio nacional al transporte (implica el 10% del costo del servicio). Tenemos 24 presentaciones realizadas sin poder conocer a qué se debe. El federalismo está en su peor momento con el gobierno de Cristina y Massa".

El descargo de Mema en X.

Según pudo saber MDZ en un diálogo radial con el propio Mema hace pocas semanas, Nación no envía dinero a la provincia desde el mes de febrero. El funcionario del Gobierno de Suarez dijo que la deuda se eleva a 6 mil millones de pesos teniendo en cuenta el mes de septiembre. "Tenemos 24 reclamos llevados adelante, no nos liquidan la plata que corresponde y todas las semanas les pedimos, pero nos dicen que falta documentación", remarcó Mema a este medio en su momento.

Lisandro Nieri, exministro de Hacienda de Suarez y actual diputado de la UCR por Mendoza, agregó: "Así construye la unidad el fullero: a los de otro color político ni agua". Y también la senadora radical Mariana Juri sumó: "Hace meses con Alfredo Cornejo insistimos para que el Senado apruebe nuestro proyecto de nueva distribución de los subsidios. Reiteraremos el pedido de informes y exigiremos la liquidación de fondos. En Mendoza, gran diferencia: un Gobierno eficiente".

En la versión de Nación figura que "el ministerio de Transporte se encuentra al día con las transferencias económicas realizadas a las provincias" que presentaron en tiempo y forma la información correspondiente ya que "no existen deudas vigentes de parte del Estado". De esa forma instaron a que la provincia regularice la documentación y los informes requeridos para poder recibir la asistencia económica de parte del Fondo Compensador.