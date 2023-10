Aumentará el boleto del transporte público antes de fin de año: ¿a cuánto llegará?

El Gobierno se prepara para otro aumento en el boleto del transporte público. Si bien las audiencias públicas para los costos se realizaron en julio y los mismos han subido ampliamente, desde el Ejecutivo marcaron que antes de fin de año la situación estará definida para comenzar un incremento escalonado hacia 2024. La próxima semana podría haber novedades y quedaría por saber cuándo se aplicaría a través del decreto.

"La última audiencia pública de costos fue en julio. En el medio tuvimos la devaluación del Gobierno nacional post PASO y datos de inflación de dos dígitos entonces quedó desfasado. Tenemos un desfasaje del 168%. Estamos en un proceso administrativo para la suba de tarifa, tenemos que definir los costos", comentó Natalio Mema, secretario de Servicios Públicos, a MDZ.

El boleto del micro podría subir hacia fin de año.

A su vez el funcionario aseguró que, por pedido del gobernador Suarez, esos costos que hoy son superiores a 121 millones de pesos para el transporte no serán trasladados en un 100% al usuario en el pasaje del micro. "Trataremos de amortiguar la suba, no será ni en ese porcentaje ni todo junto. Armaremos un esquema escalonado de la suba para que el mendocino no sienta la suba por la inflación que hemos tenido todo el año", destacó Mema.

"Tenemos un boleto congelado desde enero de este año. Es muy probable que la suba comience antes del 2024, nos falta información y no tenemos el monto pero seguramente habrá un nuevo valor del transporte público hacia fin de año y luego las subas escalonadas sí terminarán en el año próximo", dijo Mema en diálogo con MDZ.

Desde el sector empresario marcaron que estuvieron en la última audiencia pública con el Gobierno y allí habían marcado a este medio que los costos han sufrido un drástico aumento con la inflación, pero que la última palabra la tendrá el Gobierno de Mendoza a la hora de aplicar los aumentos. El resultado de esa audiencia lo tiene Fiscalía de Estado y la próxima semana podría haber novedades en cuanto a los valores futuros del boleto del micro.

Consultado por otro tema, el funcionario del Gobierno de Suarez hizo referencia a la medida del Gobierno nacional de "quita voluntaria del subsidio" en el boleto del transporte público. "Es una medida inocua, de campaña. Para el interior también. Desde finales de 2019 el reparto de fondos queda el 90% en el AMBA. Desde febrero no recibimos ni un solo peso de Nación en cuanto a transporte entonces es una medida que no sirve para Mendoza, que no tiene asidero", contó.

"La deuda de Nación es de 5 mil millones hasta agosto y ahora seguro en septiembre ascienda a 6 mil millones de pesos. Tenemos 24 reclamos llevados adelante, no nos liquidan la plata que corresponde y todas las semanas les pedimos, pero nos dicen que falta documentación", remarcó Mema.